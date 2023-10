Hagen: Hund allein unterwegs – Polizei muss eingreifen

Hagen. Für einen Hund war es das Abenteuer seines Lebens, für die Polizei Hagen ein ungewöhnlicher Einsatz. Alles zum Spaziergang durch die Innenstadt.

Als Polizeihund taugt dieser Vierbeiner kaum. Aber dieser Hund hat die Polizei Hagen am Dienstag in Atem gehalten. Für ihn war der Ausflug in die Hagener Innenstadt wohl das Abenteuer seines Lebens. Eines, das schließlich an einem Streifenwagen endete.

Der Hund, den sein Besitzer erst vor wenigen Wochen aus dem Tierschutz geholt hatte, hatte sich am Dienstagvormittag alleine auf den Weg gemacht. Er hatte ein offenstehendes Fenster genutzt und war ausgebüxt.

Bürger unterstützen die Polizei

Von der Kinkelstraße aus lief er in Richtung der Königstraße und wurde später von Passanten in der Heinitzstraße gesichtet. Der Hund lief immer wieder vor den Polizeibeamten oder hilfsbereiten Bürgern weg. Über die Rembrandtstraße ging es weiter in Richtung des Märkischen Rings und später auf die Springe. Vor einem Restaurant auf dem Elbersgelände gelang es den Beamten schließlich, den Vierbeiner einzufangen.

An der Polizeiwache übergaben sie ihn unversehrt an sein erleichtertes Herrchen.

