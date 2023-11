Hagen: Hunderte bei Demo gegen sozialen Kahlschlag

Die Demonstrierenden mussten am Montag dem Hagener Dauerregen trotzen.

Hagen In Hagen sind Hunderte dem Aufruf der Wohlfahrtsverbände gefolgt und haben gegen drastische Kürzungen im Sozialbereich demonstriert.

Die Zeile auf dem Plakat zeugt davon, dass diese Frauen trotz all der Widrigkeiten, die sie gerade im Beruf erfahren müssen, ihren Humor noch nicht völlig verloren haben: „Eine Erzieherin ist wie Dessous. Spitzenqualität für einen Hauch von Nichts“ steht da geschrieben. Die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Hagen (AGW) hat angesichts drohender Kürzungen im Sozialbereich zu Protesten aufgerufen. Hunderte sind dem gefolgt.

Erzieherinnen, Sozialarbeiter aus diversen Bereichen, Eltern und Bürger hatten sich schon am Morgen trotz strömenden Regens am Platz vor dem Hauptbahnhof versammelt. Von dort aus ging es bis zur symbolischen Uhrzeit „fünf vor zwölf“ bis zum Rathaus an der Volme, vor dem die Demonstrierenden ihrem Unmut angesichts drohender Kürzungen Luft machten.

Wir befinden uns in einer prekären Situation. Matthias Börner, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Hagen

Die, so hatten die Vertreter von Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischen und Deutschem Roten Kreuz bereits vor der Demo erklärt, könnten so weit gehen, dass selbst Kindergartenschließungen nicht mehr ausgeschlossen werden.

Kürzungen werden wahrscheinlicher

„Wir befinden uns in einer prekären Situation“, wie Matthias Börner, Diakonie-Geschäftsführer und in diesem Jahr Sprecher der AGW, vor der Demo erklärt. „Die gesamte soziale Infrastruktur in NRW steht vor einem kritischen Wendepunkt.“

In jenen Kommunen, denen wie Hagen das Wasser finanziell bis zum Halse steht, sind Kürzungen im Angebot der Träger noch wahrscheinlicher - und die Auswirkungen auf den sozialen Frieden in der Stadt noch gravierender.

