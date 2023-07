Hagen: Ideen für eine Film-Nacht unter freiem Himmel

Hagen. Romantische Filmnacht für Familien und Paare: In Hagen und Umgebung gibt es auch dieses Wochenende wieder Open-Air-Kino. Die Tipps der Redaktion:

Eine Filmnacht unter freiem Himmel – und das auch noch am Wasser, mit einer Tüte Popcorn in der Hand, einer muckeligen Decke und im Kreise der Freunde oder Familie. Das klingt nach einer Idee für Sie? Dann hat die Redaktion ein paar Open-Air-Kino-Tipps in Hagen und Umgebung für das Wochenende.

Dafür muss natürlich das Wetter stimmen. Die guten Nachrichten also zuerst: Am Donnerstag soll (Stand Mittwochnachmittag) es zwar am Morgen und Vormittag regnen, gegen abends zieht es aber auf – mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Freitagabend soll es ebenfalls bedeckt werden (15-20 Grad), am Samstagabend bewölkt und 16-20 Grad. Nur sonntags ist bislang abends Regen angesagt.

Sommerkino im Dortmunder Westfalenpark

Wer mal aus Hagen raus möchte, aber dennoch nicht weit fahren will, der könnte dem PSD-Bank-Sommerkino im Westfalenpark eine Chance geben. Es gibt viele Sitzreihen (zum Teil überdacht), Popcorn und Getränke – und ein gemütliches Ambiente am Wasser.

Gezeigt werden in den nächsten Tagen (immer ab Einbruch der Dämmerung, also circa 21.30 Uhr) verschiedene Filme: Am Donnerstag, 20.7, läuft „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ (134 Min., FSK 12), am Freitagabend wird „Jon Wick: Kapitel 4“ (170 Min., FSK 18) und Samstagabend „Avatar: The Way of Water“ gezeigt (193 Min., FSK 12). Auch sonntags gibt es noch Programm (Asterix & Obelix im Reich der Mitte, 112 Min., FSK 6). Der Eintritt kostet 13 Euro pro Person. Parkmöglichkeiten gibt es am Westfalenpark reichlich. Einlass ist ab 19 Uhr.

Im Dortmunder Westfalenpark kann man aktuelle Filme am Wasser schauen. Foto: Laura Handke / WP

Komödie am Kulturzentrum Pelmke

Auch in Hagen gibt es Freiluft-Kinoprogramm – und zwar am Freitag, 21. Juli, ab 21.55 Uhr. Gezeigt wird die französische Komödie „Ein Triumph“ am Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14. Tickets gibt es unter www.pelmke.de/tickets oder in den Eventim-Verkaufsstellen. Es gibt auch eine Abendkasse ab 20.45 Uhr. Bei schlechtem Wetter (Gewitter, Sturm, Starkregen) wird der Film parallel im Kino Babylon (64 Plätze) und im Saal der Pelmke (100 Plätze) gezeigt. Tickets kosten 8 Euro.

Auch in Wetter gibt es Open-Air-Kino

Wer jetzt noch nicht genug Auswahl hat: Am Samstagabend, 22. Juli, gibt es auch in Wetter Kino unter freiem Himmel. Zusammen mit der AVU und „filmriss kino gevelsberg“ lädt das Stadtmarketing Interessierte auf das Gelände des Stadtbetriebes, Wasserstraße 16-18, ein. Der Film „Das perfekte Geheimnis“ mit dem bekannten deutschen Schauspieler Elyas M’Barek startet bei Einbruch der Dunkelheit, Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen