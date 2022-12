Hagen: Ideen zum Krimi kommen meist nachts

Hagen. Die gebürtige Hagenerin Petra Böhner hat ihren ersten Krimi veröffentlicht. Woher sie ihre Ideen nimmt und was es mit Klarer Fall auf sich hat.

Sie ist „stolz wie Bolle“: Die gebürtige Hagenerin Petra Böhner hat jüngst ihren ersten Krimi veröffentlich – unter dem Pseudonym Klara Fall. Nach ihrem Erstlingswerk (einem Buch über ihre Burn-out-Erkrankung) lässt die 64-Jährige (ab Sonntag 65 ) das Schreiben nicht mehr los. Während sie in ihrem ersten Buch „Verrückt, aber glücklich“ aus dem Jahr 2019 ihren Weg ins Burn-out geschildert hat, möchte sie (Klara Fall) nun über die Erkrankung aufklären.

Nach einem langen Berufsleben (Petra Böhner war von 1973 bis 2020 bei der Hagener Stadtverwaltung, genauer gesagt bei der Hagener Stadtkasse) beschäftigt, entschied sich die seit 1985 in Schwerte lebende Frau für die Altersteilzeit und ist mittlerweile in Pension gegangen.

Petra Böhner ist auf ihren ersten Krimi „Im Sog der Rache – Freundschaft bis aufs Blut“ „stolz wie Bolle“. Foto: Petra Böhner

Vor einiger Zeit erschien nun ihre zweite Veröffentlichung mit dem Titel „Im Sog der Rache – Freundschaft bis aufs Blut“.

Fiktive Geschichte mit über 50 Kapiteln

„Krimis hab’ ich schon immer gemocht“, sagt sie und freut sich, ihre fiktive Geschichte mit über 50 Kapiteln der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Ihr neues Werk sei ein Mix aus Freundschaft und Liebe, brutalen Überfällen und Morden und einem schrecklichen Geheimnis, das die Protagonistin Kaschmir versucht, aufzudecken.

460 Seiten langen Schmöker

Der Schreibprozess sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, „doch irgendwann lief es dann“. Aber woher kommt die Inspiration für einen 460 Seiten langen Schmöker? Petra Böhners Antwort darauf ist kurz und schmerzlos: „Ich schaue mir die Welt einfach genau an.“

Ihre wichtigsten Einfälle erhielt sie aber nicht nur im Alltag, sondern auch nachts. „Wenn ich einen Gedankenblitz hatte, bin ich sofort aus dem Bett aufgestanden und habe ihn aufgeschrieben, bevor er wieder verschwunden war“, erzählt die 64-Jährige.

Auf Leipziger Buchmesse dabei

Bereits 2019 hatte die gebürtige Hagenerin die Möglichkeit, auf der Leipziger Buchmesse ihre erste Veröffentlichung zu präsentieren. Ihren neuen Kriminalfall möchte Petra Böhner im nächsten Jahr bei einer Lesung in Hagen vorstellen.

An weitere Veröffentlichungen in der Zukunft will sie vorerst noch nicht denken, „Ideen sind zwar schon reichlich vorhanden, aber ich möchte mein Privatleben wieder mehr in den Vordergrund rücken“. Die Pensionärin schmunzelt: „Ich bin seit 41 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder und fünf Enkel und jede Menge Hobbys.“

Weitere Infos:

Der Krimi „Im Sog der Rache – Freundschaft bis aufs Blut“ hat die ISBN 9783756554324 und wird bei Amazon, Epubli und in Buchhandlungen für 17,99 Euro verkauft.

Der Krimi ist als Taschenbuch, aber auch als E-Book erhältlich.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen