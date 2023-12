Hagen: Illegale Müllkippe - Stadt fahndet nach den Ferkeln

Hagen Dieser Platz mutiert in Hagen zu einer Dauer-Müllkippe. An der unterhalb der Altenhagener Brücke räumt die Stadt auf und sucht Verursacher.

Die illegale Müllablagerung auf dem Parkplatz an der Wehrstraße in Hagen sorgt regelmäßig für Einsätze der Waste-Watcher. Bei einem Sondereinsatz von mehreren Teams sowie Politessen und weiterer Kräfte des Hagener Entsorgungsbetriebes am Mittwoch, so die Stadt Hagen, standen die Reinigung des Parkplatzes sowie die Ermittlung möglicher Verursacher im Fokus.

In der Vergangenheit konnten bereits mehrfach Müllsünder identifiziert werden.

2220 Kilo Müll eingesammelt

Autos ohne Anmeldung wurden am Parkplatz Wehstraße in Hagen angeschleppt. Foto: Stadt Hagen

Die Stadt Hagen hatte den Parkplatz im Vorfeld für die Reinigungsaktion gesperrt und ein temporäres Halteverbot eingerichtet. Während des Einsatzes sammelte das Team rund 2220 Kilogramm Müll, konnte einen Verursacher ermitteln und eine Ölspur beseitigen. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen