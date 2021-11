Derzeit wird das Gebäude in der Mittelstraße 11, das Mohamed El Hamdi angemietet hat, noch renoviert, doch in Kürze eröffnet er gemeinsam mit Betriebsleiterin Marie Pinkvoss dort das Bowlfood-Restaurant „Beezou“.

Gastronomie in Hagen Hagen: Im „Beezou“ gibt’s bald frische Gerichte in Schüsseln

Hagen. Der gesunde Schüssel-Trend kommt nach Hagen: In der Mittelstraße eröffnet in Kürze das Bowlfood-Restaurant „Beezou“. Die Hintergründe.

Warum soll das, was in Dortmund und anderen Großstädten seit drei, vier Jahren gut läuft, nicht auch in Hagen funktionieren? Genau diese Frage haben sich Marie Pinkvoss und Mohamed El Hamdi gestellt. Ihre Antwort? Es gibt keinen Grund – und darum eröffnen die beiden Anfang/Mitte Dezember ein Bowlfood-Restaurant in der Mittelstraße.

Bowl ist englisch und heißt übersetzt Schüssel, was darauf hindeutet, dass nach dem Baukastenprinzip verschiedene Zutaten gemeinsam in einer Schüssel angerichtet werden.

Mohamed El Hamdi hat das Ladenlokal in der Mittelstraße 11, in dem früher eine Eisdiele war, angemietet. Die knapp 65 Quadratmeter großen Räumlichkeiten werden derzeit kernsaniert und aufgehübscht.

Neues Restaurant in Hagen bietet nachhaltige Gerichte

Ein Blick zurück: Im Dezember 2019 hat Mohamed El Hamdi in Dortmund das Bowlfood-Restaurant „Beezou“ eröffnet; der Betrieb in Hagen wird den gleichen Namen tragen und nach ähnlichem Vorbild von Marie Pinkvoss geführt.

Der Name „Beezou“ ist eine Anlehnung an das Wort „Bisous“, also an den französischen Gruß bzw. das Küsschen. Mohamed El Hamdi ist sicher, dass er die Nische, auf die er in Dortmund vor zwei Jahren aufmerksam wurde – nämlich frische, gesunde, nachhaltige Gerichte, die eigenständig kombiniert werden können – auch in Hagen gefunden hat. „Diese Nische möchte ich schließen mit meinem Angebot an Gerichten, die sich an vegan oder vegetarisch ernährende Leute richten, aber auch an Allergiker und an jene, die sich einfach gesundheitsbewusst ernähren möchten.“

Bowlfood direkt in Hagens Fußgängerzone

Marie Pinkvoss, die derzeit noch im Dortmunder „Beezou“ arbeitet, wird als Betriebsleiterin demnächst den Laden in der Hagener Fußgängerzone „schmeißen“.

„Die Basis der Bowls sind zum Beispiel Vollkornnudeln, Buchweizen, Süßkartoffeln, schwarzer Reis oder Quinoa“, erläutert die 27-Jährige. Sieben hausgemachte Saucen, unter anderem Avocado-Jalapenos, Wasabi-Limette, Mango-Chili oder Erdnuss-Sauce ergänzen das Ganze, außerdem Tomaten, Gurken oder Mangos. „Proteine liefern Lachs, Tofu, Halloumi oder Falafel“, fährt Marie Pinkvoss fort.

Hagen: Frühstück von morgens bis abends

Was es sonst im „Beezou“ noch geben wird? Frühstück, und das ganztägig. „Wir werden nicht nur 365 Tage im Jahr geöffnet haben, sondern auch keine ,toten Küchenzeiten‘ haben“, unterstreicht die Betriebsleiterin. So können die Gäste zwischen 10 und 20 Uhr ein Frühstück, bei dem ebenfalls Wert auf Frische und Nachhaltigkeit gelegt wird und das vom Kunden selbst zusammengestellt werden kann, bestellen. „Bei uns gibt’s von morgens bis abends alles rund ums Frühstück – von der herzhaften Stulle bis zum süßen Apfel-Pancake“, lächelt die 27-Jährige.

Das Interieur des über 20 Sitzplätze verfügenden Bowlfood-Restaurants wird geprägt durch zahlreiche Pflanzen, durch Pastelltöne und Samtpolstermöbel, „es wird gemütlich bei uns werden“, verspricht Marie Pinkvoss.

Das Gebäude, in dem das „Beezou“ eröffnet, ist im Besitz von Udo Krollmann, genau wie das Nebengebäude in der Mittelstraße 9, in dem Anfang Dezember ein 100 Quadratmeter großes Fachgeschäft für Photovoltaik und E-Mobilität eröffnet (dort war früher ein Nagelstudio beheimatet).

Der Immobilienkaufmann hat den viergeschossigen Gebäudekomplex kernsaniert; in den oberen Etagen entstehen derzeit acht Apartments. Das „Boarding-House“, wie Udo Krollmann die Räumlichkeiten bezeichnet, richtet sich an jene, die kein Interesse daran haben, für einen längeren Zeitraum ein Hotelzimmer anzumieten, sondern eine funktionale „Wohnung auf Zeit“ direkt in der City bevorzugen.

Mittelstraße gewinnt an Beliebtheit

Die Mittelstraße, die durch ihre Randlage in den letzten Jahren mehr und mehr an Attraktivität verloren hat, gewinnt durch die Neuansiedlungen an Beliebtheit. So wird das Fachgeschäft Elektro Böhme in der Mittelstraße 2 durch die Hinzunahme der Räumlichkeiten der früheren Kult-Kneipe „Käfig“ am Märkischen Ring 124 erweitert.

WMF (das Ladenlokal des Fachgeschäftes für hochwertige Haushaltswaren stand bis vor einigen Monaten noch leer) wurde von der Hagen-Agentur angemietet und beheimatet seitdem die Tourist-Information sowie eine Entdecker-Lounge.

Und das Telekommunikationsunternehmen Beucom an der Mittelstraße 1 wird momentan im großen Stil modernisiert.

