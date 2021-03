Hagen: Im Corona-Impfzentrum gibt es wieder Astrazeneca

Hagen. Im Impfzentrum Hagen wird seit Freitagmorgen wieder Astrazeneca verimpft. Die Corona-Inzidenz in der Stadt steigt erheblich.

Auch im Impfzentrum Hagen wird schon heute wieder mit dem Impfstoff Astrazeneca gegen das Corona-Virus geimpft. „Wir haben aus den letzten Tagen rund 1500 Dosen, die wir jetzt verimpfen können“, sagt Dr. Rolf Kinzius, ärztlicher Leiter der Einrichtung in der Stadthalle.

Wie ja bereits berichtet war die Impfung mit Astrazeneca seit Montagspätnachmittag ausgesetzt worden. Sehr zum Bedauern der Verantwortlichen vor Ort. Hintergrund waren in seltenen Einzelfällen aufgetretene Thrombosen.

Arzneimittelbehörde gegen generellen Impfstopp

Am Donnerstag hat sich die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) klar dafür ausgesprochen, die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff fortzusetzen – und sich damit gegen einen generellen Impf-Stopp ausgesprochen. Der Nutzen sei größer als die möglichen Risiken, Astrazeneca sei ein sicheres und wirksames Vakzin.

Das findet auch Kinzius. „Bereits am Donnerstagabend haben wir diejenigen, die bereits einen Termin für Freitag hatten per E-Mail angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass sie diesen auch wahrnehmen könnten“, so Kinzius. Am Freitagmorgen habe es dennoch zahlreiche nachfragen gegeben.

Kapazitäten im Impfzentrum Hagen werden hochgefahren

Weil das Impfzentrum Hagen noch lange nicht an seine Kapazitätsgrenzen stößt, können die Termine, die in den letzten Tagen ausgefallen sind, jetzt relativ kurzfristig nachgeholt werden. „Wir können kurzfristig hochfahren“, so Kinzius, „das ist kein Problem. Der Impfstoff ist ja noch vorhanden.“

Derweils ist die Inzidenz in Hagen von Donnerstag auf Freitag rapide gestiegen. Sie liegt aktuell bei 124,5. Am Vortag hatte sie noch bei 110,2 gelegen.