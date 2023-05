Das Devran Café Am Hauptbahnhof 13 in Hagen hat vor einigen Tagen eröffnet. Im Bild ist Mitarbeiterin Rojda Uzunhan zu sehen.

Gastronomie Hagen: Im Devran-Café am Hauptbahnhof gibt’s auch Live-Musik

Hagen. Im neuen Devran-Café am Hauptbahnhof in Hagen gibt es Live-Musik und Snacks. Und beim neuen, syrischen Konditor „Radwan Sweets“am Remberg?

Vor einigen Tagen hat das Devran-Café am Hauptbahnhof 13 in Hagen eröffnet. Viarika Bogomolova ist Betreiberin des Gastrobetriebes Am Hauptbahnhof 13. Mit im Laden ist auch Mitarbeiterin Rojda Uzunhan.

Am Wochenende wird türkische Musik gespielt

Dort, wo früher die griechische „Theatro All Time Coffee Bar“ ansässig war, weht nun ein türkischer Wind. „Wir bieten am Wochenende türkische Musik an“, sagt Kadir Benk, der Betreiberin Viarika Bogomolova in dem neuen Café unterstützt. „Türkische Musiker treten bei uns auf, zum Beispiel Gitarrenspieler“, erläutert Kadir Benk und fährt fort: „Devran bedeutet übrigens Schicksal.“

In dem Gastrobetrieb werden auch kleine Snacks angeboten.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags sowie sonntags von 9 bis Mitternacht, freitags und samstags von 9 bis open-end. Wenn ein Konzert im Devran-Café stattfindet, wird Eintritt erhoben.

Ausländische Gastrobetriebe beliebt

Ausländische Gastrobetriebe (Restaurants und Bars) sowie Läden, in den ausländische Lebensmittel angeboten werden, scheinen in Hagen beliebt zu sein, und das nicht nur bei den jeweiligen Landsleuten, sondern auch bei Menschen aus der Nachbarschaft.

Positive Resonanz auf „Radwan Sweets“

So hat die Berichterstattung unserer Zeitung über Mohammad Almazaz, der am Remberg eine syrische Konditorei eröffnet hat, in den sozialen Medien jede Menge Aufmerksamkeit gefunden.

„Radwan Sweets" am Remberg in Hagen: Anfang April hat Mohammad Almazaz seine syrische Konditorei eröffnet. Foto: Michael Kleinrensing

In Facebook-Kommentaren war zu lesen: „Viel Glück,Mohammad “, „Tolle, landestypische und vor allem leckere Produkte gibt es dort“ oder auch „Das klingt gut – wir wohnen direkt am Remberg“.

Süße, syrische Spezialitäten

Zur Erinnerung: Seit Anfang April stoßen die Kunden in der neuen Konditorei „Radwan Sweets“ am Remberg auf süße, syrische Spezialitäten. Wichtig: Wer bei „Radwan Sweets“ einkehrt, sollte unbedingt einen süßen Zahn haben. Denn wie der Geschäftsname verrät, gibt’s in dem Laden an der Rembergstraße 12 jede Menge Süßes, beziehungsweise süße, syrische Backwaren.

Buttergebäck und mit Creme gefüllte Donuts

Was zum Beispiel zum Sortiment gehört? Buttergebäck und mit Creme gefüllte Donuts, außerdem Kunafa mit Engelshaar (dünne Teigfäden) und Awama (frittierte Teigbällchen).

Vor gut sechs Wochen haben Mohammad Almazaz und seine Frau Amneh den Betrieb eröffnet. Die beiden wohnen in Essen und haben sich lange nach einem geeigneten Ladenlokal umgeschaut, „und dann hat ein Bekannter, der in Hagen wohnt, uns auf diese Fläche aufmerksam gemacht“, sagt Mohammad Almazaz.

Ein kleiner Familienbetrieb

Er und seine Frau sind gebürtige Syrer, „und in Syrien stehen Süßigkeiten ganz hoch im Kurs“, lacht der 42-jährige Mann. In den Vitrinen locken Teilchen mit Pistazien und Cashewkernen und mit Zucker verzierte Kleinigkeiten. „Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und bereiten alles frisch und selbst zu“, unterstreicht Mohammad Almazaz.

Das Geschäft „Radwan Sweets“ hat täglich (auch sonntags) von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

