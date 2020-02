Hagen: Im Familienkonzert kräht der Hahn auf dem Fagottrohr

Der Hahn kräht auf dem Fagottrohr, die Schweine legen einen Frühstücksmarsch hin, und die Vögel jubilieren in hellen Flötentönen. In dem Musikabenteuer „Kleiner Kater Tibopo“ gibt es Klänge vom Bauernhof und aus dem tiefen Wald zu entdecken.

Klaus Korte, Fagottist im Philharmonischen Orchester Hagen , hat das Stück für Bläserquintett komponiert, um seinen Enkeln eine Freude zu machen. Am Sonntag, 9. Februar, erklingt das Werk um 16 Uhr in der Johanniskirche am Markt in Hagen, zusammen mit „Hänsel und Gretel“. Werner Hahn erzählt als Sprecher die Handlung; es musizieren Bläsersolisten des Philharmonischen Orchesters Hagen.

Familienkonzert in Hagen – Kontraforte spielt Trecker und Wildschwein

Doch was ist das? Der Trecker fährt auf das Feld, und mit ihm kommt ein ganz neues Instrument ins Spiel, das Kontraforte. Es macht die Motorgeräusche, und später, im Wald, wird es dem Wildschwein Walter Wutz eine Stimme verleihen, mit dem sich der kleine Kater Tibopo anlegt.

Das Kontraforte ist das tiefste aller Orchesterinstrumente, noch einen halben Ton tiefer als das Kontrafagott. „Die Subkontraoktave macht jede Menge Sound, aber es ist schwer, in dieser tiefen Lage die Töne zu unterscheiden“, erläutert Klaus Korte. „Das Kontraforte ist eine Weiterentwicklung des Kontrafagotts, etwas größer und offener im Klang.“ Im Hagener Orchester wird es demnächst in der Oper „Salome“ eingesetzt.

Der Kater Tibopo schnarcht

Der Kater schnarcht und träumt von Mäusen. Dann kommt eine Familie mit drei Kindern auf den Hof, und die bitten so lange, bis sie Tibopo mit nach Hause nehmen dürfen. Eines Tages läuft er weg und findet nach vielen Erlebnissen erst ein Vierteljahr später wieder zurück. „Die Geschichte ist ja wirklich so passiert“, schildert Klaus Korte.

Für einen Musiker ist sie als Vorlage natürlich ideal. Denn der Bauernhof, der Wald und die Tiere bieten viele Möglichkeiten, Instrumente vorzustellen und Klangwirkungen einzusetzen. „Die Musik ist zum größten Teil harmonisch gedacht, ich habe aber schon versucht, moderne Spieltechniken einzusetzen, damit man sieht, was man alles für verrückte Sachen heute mit Instrumenten machen kann, doch immer nur an den Stellen, wo es sinnvoll ist, nicht um des Effektes willen“, sagt Klaus Korte.

Die Hühner gackern auf der Oboe

Die Tierstimmen hat der 60-Jährige nicht eins zu eins nachgemacht, sondern auf Youtube studiert und dann eine eigenständige klangliche Übersetzung dafür gefunden. So schnattern die Hühner auf der Oboe in Multiphonics. Damit bezeichnet man bestimmte Spiel- und Blastechniken, mit denen der Musiker mehr als einen Ton gleichzeitig auf einem Instrument erzeugen kann – genau das Richtige für einen aufgeregten Hühnerhaufen. „Kleiner Kater Tibopo“ ist etwas für kleine und große Entdecker, denn auch Walzer und jazzige Abschnitte sind zu hören.

Der Komponist ist gespannt, wie das Publikum auf sein Stück reagiert. Den ersten Härtetest hat „Kleiner Kater Tibopo“ allerdings bereits bestanden, Benni und Greta, den Enkeln, gefällt das Abenteuer. Klaus Korte selbst hat die Arbeit an „Kleiner Kater Tibopo“ so viel Freude gemacht, dass er sagt: „Vielleicht kommen noch mehr Kompositionen.“

Das Familienkonzert „Kleiner Kater Tibopo/Hänsel und Gretel“ erklingt am Sonntag, 9. Februar, um 16 Uhr in der Johanniskirche Hagen am Markt.