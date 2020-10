Hagen: Im Matsch spielen und Vokabeln lernen im Waldcamp

Hagen. Was die 45 Kinder, die am Wald-Sprachcamp in Hagen-Wehringhausen teilnehmen, erwartet und wer es veranstaltet.

In einem Wald-Sprachcamp in Wehringhausen können 45 Kinder in den Herbstferien (vom 12. bis zum 23. Oktober) spannende Tage verleben. Das kostenlose Angebot ermöglicht das Kommunale Integrationszentrum­ (KI) der Stadt Hagen. Organisatorin Anja Schaube erläutert im Interview das besondere Konzept.

Frau Schaube, welche Kinder möchten Sie mit dem speziellen Angebot ansprechen?

Anja Schaube: Kinder mit einem großen Förderbedarf. Wir denken da nicht nur an Kinder mit einem Migrationshintergrund, sondern an alle Kinder zwischen acht und elf Jahren mit Sprachförderbedarf.

45 Plätze stehen für das Wald-Sprachcamp zur Verfügung, wie viele sind davon bereits vergeben?

Alle 45 Plätze. Lehrer aus Hagener Grundschulen haben geeignete Kinder ausgewählt - das Interesse war so groß, dass bereits vor dem Ende der Anmeldefrist alle verfügbaren Plätze ausgebucht waren. Aber wir arbeiten daran, auch in den Herbstferien 2021 ein solches Camp anbieten zu können.

Das erste Sprachcamp fand 2019 im Fleyer Wald statt, nun hat das Kommunale Integrationszentrum das Konzept weiter ausgebaut. Was heißt das konkret?

Wir haben das Konzept um den Aspekt der Nachhaltigkeit ergänzt. So geht es in diesem Jahr zum Beispiel auch um Müllvermeidung und um die Herkunft von Nahrung.

Als Lehrerin beim Kommunalen Integrationszentrum Geboren wurde Anja Schaube in Gelsenkirchen, mittlerweile lebt sie in Iserlohn. Als Lehrerin hat sie an einer Realschule unterrichtet, u.a. die Fächer Biologie, Erdkunde und Sozialwissenschaften. Seit März 2018 ist Anja Schaube beim Kommunalen Integrationszentrum (KI) der Stadt Hagen, wo sie Lehreraufgaben übernimmt und Projekte betreut.

Im letzten Jahr wurde die Verpflegung der Kinder von einem Caterer übernommen, in diesem Jahr haben Sie sich das Team aus dem Café Mundial im Allerwelthaus ins Boot geholt?

Richtig. Auch um Müllaufkommen, zum Beispiel durch Joghurtbecher, im Camp zu vermeiden . Das Café Mundial verwendet für das tägliche Mittagessen für die Kinder größtenteils Bio-Lebensmittel und fair gehandelte Waren.

Apropos Mittagessen - wie darf man sich einen Tag im Waldcamp vorstellen?

Spannend und lehrreich zugleich. Das Camp geht täglich von 9 bis 16 Uhr, plus eine halbe Stunde An- und Abfahrt. Unter der Leitung von mehreren Wald- und Erlebnispädagogen lernen die Kinder die heimischen Tiere und Pflanzen kennen. Gemeinsam mit den Schülern besuchen wir auch das Wildgehege in Wehringhausen, außerdem bauen wir mit den Kindern aus Material, das sie in der Natur finden, Sitzgelegenheiten und kleine Waldwohnzimmer. Im Freien auch einfach mal ungezwungen herum zu matschen ist bei uns ausdrücklich erlaubt und gewollt. Parallel dazu werden aber auch jeden Tag neue Vokabeln und Grammatik spielerisch gelehrt und eingeübt.

Französische Komödien und Labradore Berge oder Meer? Eigentlich beides. Ich mag das Allgäu genau wie die Nordsee und den Atlantik. Kino oder Theater? Dann schon eher Kino. Besonders gern sehe ich französische Komödien. Hund oder Katze? Auf jeden Fall mag ich lieber Hunde. Ich hätte auch selbst gern einen größeren Hund. Ein Labrador wäre schön.

Warum hat das KI für diesen Herbst den Stadtteil Wehringhausen ausgewählt?

Weil er innenstadtnah ist und dort auch einige Kinder mit Sprachförderbedarf leben. Um zum täglichen Treffpunkt in der Nähe des Wehringhauser Waldes zu gelangen, steht für die Kinder ein kostenloser Bustransfer zur Verfügung.

Wo genau ist das Camp beheimatet?

Am Sportplatz „Roter Stern“ in der Deerthstraße. Wir können das Sportlerheim mitsamt Sanitärräumen und Küche benutzen - das ist praktisch.

Um das Thema Natur geht es während der Camp-Zeit doch ganz besonders, oder?

Genau, die jungen Teilnehmer lernen die Natur vor der eigenen Haustür kennen und hoffentlich auch zu schätzen. Es geht aber auch um den Ausbau sozialer Kompetenzen wie Teamgeist, Konfliktbewältigung, Regeleinhaltung oder den Gedanken des Teilens.

Infos im Rathaus II Weitere Informationen zum Wald-Sprachcamp vom 12. bis 23. Oktober in Wehringhausen sind im Rathaus II am Hauptbahnhof zu bekommen. Anja Schaube gibt unter Tel. 02331-207-5803 oder per E-Mail (anja-schaube@stadt-hagen.de) gern nähere Auskunft.

Das diesjährige Camp wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziell gefördert. Und im kommenden Jahr?

Da hoffen wir, dass wir einen neuen Förderpartner finden und wieder ein Wald-Sprachcamp, das, wie die Erfahrung zeigt, bei Kindern überaus beliebt ist, organisieren können.