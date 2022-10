Hagen: Immer mehr Geld an Spielautomaten verzockt

Hagen. „Glücksspielsucht hat viele Verlierer“, sagen die Suchtberaterinnen Stefanie Bentin und Ulrike Schweitzer. Auch die Familie leidet darunter:

Die Hagener haben zuletzt rund 30 Millionen Euro an den Geldspielautomaten in der Stadt verzockt. Ein erschreckender Wert, den auch Stefanie Bentin und Ulrike Schweitzer von der Fachstelle Sucht des Blauen Kreuzes mit großer Sorge betrachten, vor allem mit Blick auf die Pandemie und Online-Spiele, die die Hemmschwelle zum Glücksspiel immer weiter sinken lassen.

Wir haben mit den beiden langjährigen Suchttherapeutinnen über das Thema gesprochen.

Ab wann gilt jemand überhaupt als glücksspielsüchtig? Und wann ist man vielleicht nur Gelegenheitsspieler?

Stefanie Bentin: Es handelt es sich dabei keinesfalls um eine Daumendiagnose, sondern jeder Fall wird individuell nach verschiedenen Kriterien beurteilt: So wird unterschieden zwischen problematischem Spielverhalten bis zu leichter, mittlerer oder schwerer Glücksspielsucht. Dafür wird zum Beispiel abgefragt: Wurde mehr Geld verspielt, als man eigentlich wollte? Denkt man ständig ans nächste Spiel? Hat man schon andere Menschen deswegen belogen, oder versucht man, Verluste durch erneutes Spielen auszugleichen?

Ulrike Schweitzer: Bei der Glücksspielsucht dreht es sich aber nicht allein um die Hoffnung, das große Geld zu gewinnen. Es ist oft für die Betroffenen eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und Probleme und Sorgen zu vergessen. Viele spielen hingegen auch einfach nur aus Langeweile und Zeitvertreib und merken überhaupt nicht, wie es zur Sucht wird.

Ist das ein Problem, das immer mehr auch jüngere Menschen betrifft?

Stefanie Bentin: Der Einstieg ins Glücksspiel erfolgt meist im Jugendalter und setzt sich dann fort. Geldspielgeräte in Spielhallen oder Gaststätten und Online-Glücksspiele, wie zum Beispiel Sportwetten und Online-Casinos haben ein hohes Suchtpotential und es kann dort viel Geld verzockt werden. Für viele ist das wie eine normale Freizeitbeschäftigung, die gesellschaftlich leider immer mehr Akzeptanz findet und von den Anbietern massiv beworben wird. Glücksspiel hat aber vor allem eines: viele Verlierer.

Ist das ein geschlechterspezifisches Problem? Und wir wirkt sich so eine Sucht auf die Betroffenen und ihr Umfeld aus?

Ulrike Schweitzer: Überwiegend sind es statistisch gesehen Männer im jüngeren bis mittleren Alter, die gefährdet sind, eine Spielsucht auszubilden, aber auch Frauen sind betroffen. So eine Glücksspielsucht belastet dann die gesamte Familie. Auch die Kinder der Betroffenen, die oft übersehen werden. Sie merken, dass zuhause etwas nicht stimmt und leiden darunter. Weil die Eltern wegen des Geldes oder der hohen Verschuldung streiten, weil kein Geld für den nächsten Urlaub oder die Klassenfahrt da ist, weil zuhause auf einmal der Strom weg ist, weil die Rechnungen nicht mehr beglichen werden können. Deswegen legen wir in diesem Jahr angesichts des Aktionstags Glücksspielsucht auch einen besonderen Fokus auf dieses Thema.

Gibt es Zahlen, wie viele Kinder in Hagen betroffen sind?

Stefanie Bentin: 2,4 Millionen Kinder in Deutschland sind laut Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW von den Auswirkungen und Folgen des Glücksspiels innerhalb der Familie betroffen, und geschätzt rund 5500 Kinder in Hagen. Besonders nachdenklich macht: Das Risiko für Kinder, die mit einem glücksspielsüchtigen Elternteil aufwachsen, selber später an einer Sucht zu erkranken, ist etwa 10-mal höher als bei Gleichaltrigen ohne eine derartige Problematik in der Familie.

Welche Hilfen gibt es denn? Und wie groß ist die Chance auf eine Genesung?

Ulrike Schweitzer: Leider kommt insgesamt nur ein Viertel aller Betroffenen im Hilfesystem an, obwohl gute Heilungschancen bestehen. Viele wissen auch nicht, welche Hilfen es gibt. Es gibt Angebote für ambulante und stationäre Therapien, die Telefonhotline der Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW sowie speziell geschulte Beratungsstellen wie unsere in Hagen als direkte Anlaufstelle vor Ort. Kinder und Jugendliche können sich zudem im Internet bei gamblerkid oder kidkit Hilfe suchen. Außerdem gibt es die Therapieform der ambulanten Nachsorge nach dem Klinikaufenthalt durch uns als anerkannte Fachstelle. Ab Oktober wird es zudem bei uns ein neues Gruppenangebot für Spielerinnen und Spieler geben.

Stefanie Bentin: Seit Juli 2021 gibt es zudem im Zuge des neuen Glücksspielstaatsvertrags rechtlich die Möglichkeit, sich bundesweit für das Glücksspiel sperren zu lassen. Wir helfen bei den Anträgen. Bei Kontrollen in den Spielhallen, aber auch bei Online-Anbietern mit deutscher Lizenz, würden diese Spieler dann bei einer Kontrolle – die mit dem Personalausweis läuft – auffallen und ihnen würde der Zutritt, bzw. das Spielen verwehrt. Hier wäre es wünschenswert, dass die Spielhallen, auch in Hagen, den Spielerschutz noch konsequenter umsetzen. Das muss auch kontrolliert werden – zuletzt hat es einen gemeinsamen Kontrollgang mit Kräften des Ordnungsamtes gegeben. Da sollte man regelmäßig anknüpfen.

