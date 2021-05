Bei der vergangenen mobilen Impfaktion in Haspe nahmen Hunderte Menschen teil.

Impfen in Hagen

Impfen in Hagen Hagen: Impfaktion für Menschen in prekären Verhältnissen

Hohenlimburg. Die nächste Impfaktion für Menschen in prekären Wohnverhältnissen findet am Mittwoch in Hohenlimburg vor dem Rathaus statt.

Am heutigen Freitag, 28. Mai, findet die nächste Impfaktionen für Obdachlose und Menschen in prekären Wohnverhältnissen statt. Von 12 bis 16 Uhr werden Mobile Impfteams in drei Zelten sowie das Ärztemobil vor dem Rathaus Hohenlimburg bereitstehen. Bei der Aktion werden Sonderkontingente des Impfstoffs Johnson&Johnson verimpft. Die Ständige Impfkommission empfiehlt diesen Impfstoff nur für Personen über 60 Jahren. Interessierte unter 60 Jahren können auf eigenen Wunsch nach entsprechender Aufklärung aber auch mit Johnson&Johnson geimpft werden. Die zu impfenden Personen sollten, falls vorhanden, ihren Impfausweis mitbringen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen