Hagen: Impfzentrum in der Stadthalle ändert Öffnungszeiten

Hagen. Zum 1. Juni ändern sich die Öffnungszentrum im Impfzentrum in der Hagener Stadthalle. Hier die neuen Regelungen.

Das Hagener Impfzentrum in der Stadthalle, Wasserloses Tal, passt ab Mittwoch, 1. Juni, die Öffnungszeiten an. Personen ab zwölf Jahren können dann ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung mittwochs und freitags zwischen 13 und 18 Uhr erhalten. An allen Impftagen finden auch Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren statt. Eine Impfung mit dem Proteinimpfstoff von Novavax ist für Personen ab 18 Jahren möglich.

Termine für die Coronaschutzimpfung können auf www.terminland.de/impfzentrum-hagen gebucht werden. Alles Wissenswerte zu den notwendigen Unterlagen finden Interessenten unter www.hagen.de/hagenimpft unter dem Menüpunkt Impfmöglichkeiten.

