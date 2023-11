Zumindest in den Nachtstunden gilt künftig am Buschey Tempo 30. Aber die Regelung könnte noch ausgeweitet werden.

Verkehr in Hagen Hagen: In der Nacht gilt ein neues Tempolimit am Buschey

Wehringhausen Die Bezirksregierung in Arnsberg bleibt konsequent: Tagsüber wird in Hagen am Buschey weiter Tempo 50 gelten – aber nachts ändert sich die Lage.

Es bleibt dabei: Zumindest tagsüber wird in Wehringhausen beim Passieren des Buscheys weiterhin mit Tempo 50 gefahren – nur in den Nachtstunden, so sieht es eine von der Straßenverkehrsbehörde auf den Weg gebrachte Anordnung jetzt vor, müssen Autofahrer künftig zwischen Agaplesion Klinikum Hagen (AKH) und der Pelmkestraße die Geschwindigkeit auf 30 km/h drosseln. Der Grund: Die Lärmbelästigung, so hat ein Gutachten ergeben, sei dann so intensiv, dass die Anwohner geschützt werden müssten. Allerdings könnten sich bereits im neuen Jahr durch eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes für die Kommunen bei diesem Thema ganz neue Gestaltungschancen eröffnen.

Die Verkehrsbelastung auf dem Buschey ist immer wieder hoch. Daher möchte die Politik zum Schutz der Anwohner hier schon seit Jahren Tempo 30 etablieren. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In den Archiven der Stadtredaktion lässt sich inzwischen kaum noch nachvollziehen, wann in Hagen der erste Versuch gestartet wurde, auf der Buschey- und Eugen-Richter-Straße das Tempo zu drosseln. Denn die Hürden dafür waren bislang, mal abgesehen vor Kitas und Schulen, ausgesprochen hoch. Der zuletzt im Oktober von der Politik initiierte Vorstoß hob auf die übermäßige Lärmbelästigung in den von eng angrenzender Wohnbebauung gesäumten Straßen ab. Ein Bochumer Ingenieurbüro lieferte mit seinen Messungen die Fakten: Nachts wird das 60-Dezibel-Limit überschritten, aber tagsüber passt es noch – aber nur ganz knapp. Vor diesem Hintergrund appellierte die Politik in der Bezirksvertretung Mitte an die Stadtverwaltung, sich in Arnsberg erneut dafür stark zu machen, künftig rund um die Uhr eine 30er-Regelung zu etablieren.

Doch von der Bezirksregierung kam jetzt per E-Mail prompt die erwartete, formalistisch begründete Absage: Der Geräuschpegel passt in den gesetzlichen Rahmen – also keine Ausnahmegenehmigung und somit auch kein Tempolimit.

Veränderte Gesetzeslage

Inwieweit diese Absage aus Arnsberg langfristig Bestand hat, bleibt abzuwarten, denn das Straßenverkehrsgesetz bekommt zurzeit ein Update: Städte und Kommunen sollen künftig mehr Entscheidungsspielraum erhalten, um in Eigenregie und ohne Mitsprache der Genehmigungsbehörde Tempo-30-Zonen einzurichten, wo sie es für nötig erachten. Demnach sollen auch Kriterien wie der Gesundheits- und Klimaschutz, aber auch die städtebauliche Situation in Zukunft triftige Gründe für ein Tempo-30-Limit auf den Straßen sein.

In Hagen gibt es ohnehin in den Bezirksvertretungen immer wieder Debatten darüber, ob 30er-Abschnitte nicht viel flächendeckender eingerichtet werden sollten, um die Menschen auch abseits von Kitas und Schulen vor der hohen Verkehrsbelastung zu schützen. Am Remberg wurde sogar schon der Petitionsausschuss des Landtags mit der Thematik behelligt, ohne dass dies bis heute zum gewünschten Erfolg geführt hat.

Städte fordern mehr Entscheidungsfreiheit

Eine Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“, hat sich die Thematik ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. Die Stoßrichtung hier ist eine Umkehr der Vorzeichen: Wie es auch das Umweltbundesamt empfiehlt, möchten die teilnehmenden Städte und Gemeinden Tempo 30 innerorts grundsätzlich zur Regelgeschwindigkeit erklären und lediglich auf klar definierten Hauptverkehrsachsen 50 km/h freigeben. Obwohl sich unter dem Dach der auch vom Deutschen Städtetag mitgetragenen Initiative bereits mehr als 1000 Kommunen zusammengefunden haben, lehnte der Hagener Rat zuletzt einen Beitritt ab.

Die jetzt von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, die zum Ende der Woche aus den Berliner Bundesrat passieren soll, gilt an dieser Stelle als kleine Revolution. Denn sie ermöglicht den Städten und Bundesländern künftig, die Prioritäten in der Verkehrspolitik je nach lokalen Bedürfnissen zu verschieben. Darin liegt somit die Chance, beispielsweise am Buschey komplett zwischen AKH und Rehstraße für alle Tages- und Nachtstunden eine 30er-Regelung einzuführen und gar nicht erst einen Flickenteppich entstehen zu lassen. Angesichts dieser Perspektive darf niemand überrascht sein, wenn Bezirksbürgermeister Ralf Quardt zu Beginn des neuen Jahres das Thema erneut auf die Tagesordnung bringt: „Wir müssen den endgültigen Gesetzestext jetzt sicherlich noch abwarten. Aber wir werden dann sicherlich prüfen, was darüber hinaus noch möglich ist - auch entlang der Remberg- und Eppenhauser Straße.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen