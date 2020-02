Zuständigkeit-Chaos in einer Hagener Schrottimmobilie: Da freuen sich die Küchenschaben – glaubt zumindest WP-Redakteur Jens Stubbe.

Hagen: In der Schrottimmobilie lacht die Schabe

Einst, da machte sich ein Rattenfänger auf den Weg, spielt ein wenig auf seiner Flöte und schon hatte sich das Probleme erledigt.

Hagen ist aber nicht Hameln. Obwohl beide Städte mit denselben Buchstaben beginnen. Und was Hameln die Ratte, ist in Hagen die Kakerlake, die gemeine Küchenschabe.

Ein Haus in katastrophalem Zustand

Die beschränkt sich aber längst nicht mehr nur auf die Küche, sondern nimmt sich ganze Häuser vor. Unlängst eine Immobilie am Graf-von-Galen-Ring. Was bei einer Routinekontrolle des Hauses, das sich offenbar bereits seit längerer Zeit in katastrophalem Zustand befindet, sofort ins Auge fiel.

Weil es an Rattenfängern mangelt und die mit Kakerlaken ohnehin überfordert sind, war man sich einig, dass nur ein ausgebildeter Kammerjäger weiterhelfen könne. Ein Umstand, der jedoch umgehend in einen Zuständigkeitsdisput mündete. Jene, die vor Ort zwar kontrollierten, waren nicht befugt, einen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. Und weil die Vorgesetzte nicht greifbar war, tat sich erst mal gar nichts.

Der Dezernent ohne Flöte

Es war der Umwelt- und Ordnungsdezernent höchst selbst, der sich zwar ohne Flöte, dafür ausgestattet mit allerlei Befugnissen auf den Weg vom Verwaltungshochhaus in Richtung Bahnhof machte. Von dort aus erklärte Thomas Huyeng sodann, dass die Bekämpfung in die Wege geleitet worden sei und die Bewohner im Objekt verbleiben könnten.

In einem Verwaltungsbericht liest sich all das dann so: „Bedingt durch die offene Frage und Entscheidungen zum weiteren Vorgehen ergab sich eine lange Verweildauer des kompletten Teams im Hausflur und vermittelte ein Bild von unkoordiniertem Verwaltungshandeln.“

Zumindest die Küchenschaben haben sich ins Fäustchen gelacht.