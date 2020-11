Lennetal. Nachdem klar ist, dass Waelzholz erneut wachsen will, wirft dieser Bericht das Licht auf Produkte, in denen etwas dort Produziertes steckt.

Nachdem unsere Zeitung am vergangenen Samstag berichtet hatte, dass das Kaltwalz-Unternehmen C.D. Waelzholz ein neues Werk mit neuer Ofenanlage für über 100 Millionen Euro errichten wil l, wird anhand dieser Investition deutlich, wie wichtig die sogenannten Elektrobänder sind, die Waelzholz in der neuen Anlage herstellen will. Und worin sie überall stecken.

Elektroband gewinnt im Transformationsprozess der Automobilindustrie an Bedeutung

Wer nicht gerade jemanden kennt, der bei Waelzholz beschäftigt ist, wird möglicherweise nicht wissen, was für ein weltweit großer Akteur das Unternehmen ist. Worin die enorme Werkstoffkompetenz aber liegt, und in welchen Produkten ein Stück Waelzholz steckt, das mag für die meisten Hagener im Verborgenen liegen.

Für den Laien beschrieben: Elektroband – das sehr gefragte Spezialprodukt aus dem Hause Waelzholz – ist kaltgewalztes Stahl-Band mit besonderen elektromagnetischen Eigenschaften und wird verwendet zur Herstellung von magnetischen Kernen in elektrischen Maschinen. Dieses Elektroband, das Waelzholz seit vielen Jahren produziert, gewinnt im Transformationsprozess der Automobilindustrie enorm an Bedeutung. Es ist aber nicht nur für Elektromobilität wichtig.

Der aktuelle Elektroband-Ofen des Unternehmens CD Waelzholz Foto: CD Waelzholz

Antriebstechnik in S- und U-Bahnen benötigt Elektroband der Firma Waelzholz

„Wir beliefern seit langem ein breites Feld von Anwendungen. Immer dort, wo Bewegung in Energie, wie bei Generatoren, oder Energie in Bewegung, wie bei Motoren, umgewandelt wird. Dabei sind unsere Stähle dort zu finden, wo hochwertige Produkte hergestellt werden“, erklärt Dr. Hans-Toni Junius, Vorsitzender der Walezholz-Geschäftsführung.

Ganz konkret heißt das: In den Antrieben von S- oder U-Bahnen beispielsweise. In Generatoren für die Windkraft, in Küchenmaschinen wie beispielsweise dem „Thermomix“, in Großmagneten in Protonen-Bestrahlungsanlagen in der Krebstherapie. Auch die Verantwortlichen des Teilchenbeschleunigers Cern in der Schweiz fragen immer wieder an, wenn die sogenannte „Weltmaschine“ instandgehalten werden soll.

Verbaut in vielen Automarken: Unter anderem in BMW, Audi und Maserati

Im Bereich der Elektromobilität werden sehr dünne, extrem leistungsfähige und auch hochfeste Elektrobänder benötigt, da hier auf die Elektrobandpakete in den Rotoren hohe Fliehkräfte wirken. Die Waelzholz-Elektrobänder findet man im BMW (i3/ i8 und e-Mini), Audi, Daimler, Volvo, Jaguar, Porsche, Maserati.

Laut Waelzholz-Unternehmenskommunikation würden aktuelle Schätzungen besagen, dass im Jahr 2030 – im Vergleich zu 2018 – weltweit Mehrmengen von über drei Millionen Tonnen an dünnen und hochwertigen Elektrobändern für elektrisch betriebene Automobile benötigt werden.„Es gibt verschiedene Szenarien und Möglichkeiten, wie wir an diesem Mehrbedarf am Standort in Hagen teilhaben könnten. Man kann den bestehenden Ofen verlängern – oder man kann einen neuen Ofen bauen, der den alten ersetzt. Beides sind Optionen, die wir aktuell überlegen. Platz für die Erweiterung des Ofens gibt es, Platz für eine neue Anlage gäbe es am Standort Hagen auch“, sagt Hans-Toni Junius.

Bei Waelzholz ist großer Teil des Energieverbrauchs durch den Produktion bedingt

Der Erweiterungswunsch des Kaltwalzers zeigt aktuell gleichzeitig das große Know-how des Unternehmens – aber auch die Entscheidungsnöte. „Die Mehrkosten, die Waelzholz durch die CO2- Bepreisung in der Zukunft bezahlen muss, können in der Zukunft bis zu einem Drittel unseres Investitionsvolumens ausmachen. Wenn energieintensive Unternehmen hiermit allein gelassen werden, dann wird schnell deutlich, wohin das führen kann: Die Firmen bestehen im Wettbewerb nicht und werden verschwinden – oder sie investieren nicht mehr in Deutschland“, sagt Hans-Toni Junius, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Bei Waelzholz ist der weit überwiegende Teil des Energieverbrauchs durch den Produktionsprozess bedingt, die vielen Walz- und Glühprozesse machen das Kaltwalzen zu einem energieintensiven Geschäft. Eine Umstellung auf CO2 neutrale Energien, etwa Wasserstoff, sei technisch möglich, diese seien auf Sicht aber nicht verfügbar. „Wir bekennen uns zu unserer klimapolitischen Verantwortung“, sagt Junius. „Wir wären aktuell jedoch gar nicht in der Lage, auf Wasserstoff umzustellen. Wasserstoff steht weder in ausreichender Menge zur Verfügung noch gibt es eine Infrastruktur für Transport und Bereitstellung.“

Dr.-Ing. Hans-Toni Junius ist Familienunternehmer. Der Hagener leitet das 1829 gegründete Unternehmen C.D. Wälzholz al Foto: BDI/BDA

Das Projekt: Wasserstoff-Pyrolyse – es steht noch in den Startlöchern

Deswegen wird das Unternehmen ein Pilot-Projekt für die Wasserstoff-Pyrolyse starten. Waelzholz beschäftige sich mit dem Prototypen einer Pyrolyse-Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff auf dem eigenen Gelände, gemeinsam mit anderen Unternehmen, auch aus der Energiewirtschaft. Dies aber zunächst einmal ausschließlich für die Erzeugung der Schutzgase, die bei der Wärmebehandlung benötigt werden. Chemie-Riese BASF erarbeitet diese Methode unter anderem ebenso. BASF-Forscher nutzen die Methanpyrolyse als neue Prozesstechnologie, mit der Erdgas oder Biomethan direkt in die Bestandteile Wasserstoff und fester Kohlenstoff gespalten werden.

Waelzholz verfügt bereits über ein eigenes Wasserstoff-Netz im Hagener Betrieb. Ein weiterer Baustein zur CO2-Reduzierung bei Waelzholz ist, dass versuchsweise eine der Ofenzonen am Elektrobandofen von Gas auf Wasserstoff umgestellt werden soll. „Wir versuchen, wo es geht, den CO2-Fußabdruck zu verkleinern“, erklärt Dr. Hans-Toni Junius. So ist auch die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Werkes Süd in Hagen seit 2012 aktiv. Insgesamt speisen 4838 Module auf 6000 Quadratmetern etwa 600.000 Kilowatt ins Netz der Enervie ein.

Forschungspartnerschaften mit deutschen Universitäten eingegangen

Darüber hinaus unterhält Waelzholz Forschungspartnerschaften mit deutschen Universitäten. Unter anderem mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. „Wir investieren dort in ein langfristig angelegtes Forschungs- und Entwicklungsprojekt, um hochwertige Elektroband-Stähle in seinen Eigenschaften zu verbessern“, sagt Junius. „Gerade die Mittelständler verfügen über das Know-how und die Flexibilität, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Sofern die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt sind.“