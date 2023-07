Die Kaufland-Filiale in Hohenlimburg soll am heutigen Donnerstag bestreikt werden.

Einzelhandel Hagen: In drei Supermärkten wird am Donnerstag gestreikt

Hagen. Um ihre Forderungen im laufenden Tarifkonflikt zu untermauern, ruft Verdi am Donnerstag zum Streik auf. Drei Supermärkte in Hagen sind betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi verstärkt in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber. Die Beschäftigten in ausgewählten Betrieben sind am Donnerstag, 13. Juli, zu Streiks aufgerufen. Betroffen davon sind Kaufland in Hohenlimburg, Marktkauf in Bathey sowie Handelshof in Vorhalle. Welche Auswirkungen das auf den Betrieb haben wird, bleibt abzuwarten.

Es gehe um existenzsichernde Einkommen im Handel, erklärte Gewerkschaftssekretärin Monika Grote in Hagen: „Bislang haben die Arbeitgeber in den Verhandlungen lediglich Reallohnverluste angeboten.“

Obwohl die Tarifverträge bereits Ende April ausgelaufen seien, hätten die Arbeitgeber bis heute keine Angebote vorgelegt, die den dramatischen Preissteigerungen etwas entgegensetzten. „Die Arbeitgeber haben daher die Chance verpasst, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie ihre Nöte ernst nehmen. Deshalb bekommen sie jetzt die Antwort aus den Betrieben“, erklärt die Verdi-Verhandlungsführerin für den Einzelhandel und den Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen, Silke Zimmer.

Vierte Verhandlungsrunde unterbrochen

Nach intensiven Verhandlungen am 5. Juli erbaten die Arbeitgeber eine Unterbrechung der vierten Verhandlungsrunde bis zum 13. Juli. Den Termin sagten sie im Nachgang ab und verschoben die weiteren Verhandlungen auf den 7. August. Die Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel werden am 15. August fortgesetzt.

Die Arbeitgeber im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel bieten laut Gewerkschaft bislang für das Jahr 2023 zwischen 5,1 und 5,3 Prozent Entgelterhöhung. Zum Teil ergänzt wurden die Angebote um Inflationsausgleichsprämien von jeweils 700 Euro pro Jahr im Groß- und Außenhandel und 450 Euro im Einzelhandel. Bereits gezahlte Inflationsausgleichsprämien wollten die Arbeitgeber auf dieses Angebot anrechnen können, kritisiert Verdi. Für das zweite Jahr hätten die Arbeitgeber Erhöhungen zwischen 2,9 und 3,1 Prozent angeboten. Alle Angebote hatten eine Laufzeit von 24 Monaten.

Gewerkschaft will 2,50 Euro mehr pro Stunde

Verdi fordert in der Tarifrunde im nordrhein-westfälischen Einzelhandel 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen.

Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel NRW fordert Verdi eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen.

In der laufenden Tarifrunde ist es bereits mehrfach zu Warnstreiks gekommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen