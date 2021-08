Starkregenflut in Hagen Hagen: In Kfz-Betrieb kehrt nach Flutwochen Alltag zurück

Hagen. Fünf Wochen hat es gedauert, bis der Kfz-Betrieb Bultink an der Eckeseyer Straße angesichts der enormen Flutschäden wieder arbeitsfähig war.

Erst vor wenigen Tagen hat Bastian Bultink, Geschäftsführer des gleichnamigen Kfz-Betriebes an der Eckeseyer Straße in Hagen, den provisorischen Bürocontainer auf seinem Firmenhof wieder räumen und an seinen angestammten Schreibtisch zurückkehren können. Bei den Starkregenfluten am 14. und 15. Juli war das Firmengelände an der Ecke Grüntaler Straße komplett abgesoffen: „An manchen Stellen stand das Wasser bei uns 1,20 Meter hoch“, erinnert sich der Unternehmer. „Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich mich an diesen Abend erinnere.“ Der Schaden: siebenstellig.

Bis in den Nachmittag dieses folgenschweren Mittwochs hinein konnte sich noch niemand vorstellen, wie die nächsten Stunden zu einer echten Naturkatastrophe eskalieren würden. „Zunächst war nur die Senke der Eisenbahnunterführung rüber zur Sedanstraße vollgelaufen – das kommt bei starken Regenfällen öfter vor“, erinnert sich Bultink. „Wir haben sogar noch ein Auto aus dem Wasser gezogen, das sich dort festgefahren hatte.“ Doch das war bloß der Anfang, rasend schnell rückte das Wasser näher, „wir konnten die Autos nicht mehr vom Hof fahren.“

Daten in letzter Sekunde gesichert

Stattdessen organisierte das Werkstattteam im gegenüberliegenden Heimwerkermarkt Sandsäcke, um die Hallen und Belüftungsschlitze zu sichern. Vergebliche Mühen. „Irgendwann haben wir in den Büros bloß noch sämtliche EDV-Anlagen auf die Tische gestellt und in den Werkstatthallen versucht, die elektronischen Gerätschaften zu sichern.“ Ein Rettungsversuch, der zumindest die Kundendaten sicherte.

Tausende Fahrzeuge sind Totalschäden 22 Mitgliedsbetriebe im Zuständigkeitsbereich der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Hagen/Ennepe-Ruhr waren während der Starkregen- und Fluttage im Juli von Hochwasserschäden betroffen, davon allein 20 im Hagener Stadtgebiet, so Marcus Büttner, Hauptgeschäftsführer des NRW-Kraftfahrzeuggewerbes. Insgesamt sind in Hagen 2500 bis 3000 Fahrzeuge bei den Händlern und Werkstätten durch Wasser und Schlamm beschädigt worden. Dabei zeigte sich, dass sämtliche Fahrzeuge, bei denen das Nass über den unteren Türholm in den Innenraum schwappte, sich letztlich als wirtschaftliche Totalschäden entpuppten. Bei der heimischen Kfz-Innung wurde entschieden, sämtliche vom Hochwasser betroffenen Betriebe symbolisch mit einem Zuschuss von 500 Euro zu unterstützen. Der Landesverband rundete die Summe um den gleichen Betrag auf.

Noch in der Nacht schickte Bastian Bultink eine erste Schadensmeldung an die Versicherung raus, Ersatz für die abgesoffenen Gerätschaften war schon nach vier Tagen da. Dennoch blieb der Betrieb fast fünf Wochen geschlossen, bis sämtliche Spuren der Volme-Fluten, die ebenso die metallverarbeitenden Betriebe an der Sedanstraße heimsuchten, bei dem Kfz-Betrieb beseitigt waren.

Wie die meisten Kollegen verfügt auch Bultink über eine Elementarversicherung, die das Gros der Schäden abdeckt. Eine erste Abschlagszahlung, um Sanierungsrechnungen und Neuanschaffungen zu begleichen, war schnell da. „Auch die Mitbewerber haben viel geholfen“, betont der Geschäftsführer, „ein Zug, der in der Branche nicht immer so verbreitet ist.“ Die finanzielle Geste von Innung und Landesverband fließt jetzt zunächst einmal in einen Foodtruck, der am kommenden Wochenende als Dankeschönaktion für Helfer und Mitarbeiter auf dem Eckeseyer Betriebsgelände Station macht.

Dennoch wirken die Juli-Ereignisse bei dem Unternehmer nach: „Zwar hat es Beratung und Hilfestellung beim Wiederaufbau seitens der Innung gegeben, aber von der Stadt fühlt man sich schon allein gelassen“, hätte er sich eine Begleitung seitens der Kommune durchaus gewünscht – bis heute hat es keinen Kontakt gegeben. „Das wäre letztlich auch eine Form der Wertschätzung den lokalen Unternehmen vor Ort gegenüber“, unterstreicht Landesverbandshauptgeschäftsführer Marcus Büttner.

Begleitung durch Kommune vermisst

Gleichzeitig wundert sich Detlef Peter Grün (Verbandsvizepräsident und gleichzeitig Obermeister der heimischen Kfz-Innung), dass der Hagener Entsorgungsbetrieb tonnenweise Sperrmüll bei Privatleuten eingesammelt habe, während überflutete Betriebe sich selbst um die Entsorgung ihres Unrats kümmern mussten. „Außerdem möchte ich von der Stadt wissen“, so Bultink weiter, „was getan wird, um ähnliche Flutschäden in Zukunft zu vermeiden, und welche Warnsysteme etabliert werden, um diesen kapitalen Folgen künftig vorzubeugen.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen