Wasserschloss Hagen: In Kürze wieder Gastronomie in Werdringen

Hagen. Beim derzeit laufenden Werdringer Kultursommer gibt’s Snacks und Getränke. Aber wie geht’s mit dem Schlosscafé in Hagen-Vorhalle weiter?

Das Speisen- und Getränkeangebot steht, und das Wetter soll auch in den kommenden Tagen bestens mitspielen: Die Rede ist vom 4. Werdringer Kultursommer, der am Samstag, 10. Juni, in Hagen eröffnet wurde und in den nächsten Tagen weiterläuft.

Noch acht Open-Air-Veranstaltungen stehen auf dem Programm

Bis einschließlich Samstag, 24. Juni, stehen noch acht Open-Air-Veranstaltungen auf dem Programm. Dann wird den Zuschauern unter anderem die Komödie „Im weißen Rössl“ und die Musikshow „Frank Sinatra trifft Udo Jürgens“ präsentiert.

Ausgelassene Stimmung bei der Premiere von „Im weißen Rössl“ auf der Bühne im Schlosshof. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Premiere am Samstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr war gut besucht, ebenso wie die Aufführung am Sonntag, 11. Juni. „Zur Premiere konnten wir etwa 100 Zuschauer begrüßen. Die Stimmung war locker; es war ein schöner Abend. Und auch den Sonntagabend haben etliche Besucher bei uns auf dem Schlosshof genossen“, sagt Schauspieler Dario Weberg zufrieden.

Schlosscafé in Werdringen steht derzeit noch leer

Apropos Speisen und Getränke: Nach dem Streit zwischen Pächter und Stadt Hagen steht das Schlosscafé in Werdringen noch immer leer.

Doch vor einigen Tagen ploppte eine gute Nachricht für das Schlosscafé im grünen Teil von Vorhalle auf: Die Stadt Hagen als Vermieterin des Gastro-Objektes hat eine neue Pächterin gefunden. „Die Dame­ wird in Kürze das Café einrichten und dann starten. Ein genauer Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest“, teilte Stadtsprecherin Clara Treude auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Käse-Snacks und Bratwürstchen

„Da das Café in den kommenden Tagen noch geschlossen hat, haben wir uns in Sachen Gastroangebot selbst etwas einfallen lassen“, so Dario Weberg, der als Schauspieler und Sänger auf der Open-Air-Bühne steht. Konkret: Kirsten Piepenstock vom Hof Huxhardt in Schalksmühle bietet kleine Speisen (u.a. Käse-Snacks und Bratwürstchen) sowie Getränke an.

Das Foto stammt aus dem Jahr 2018. Derzeit steht das Schlosscafé in Hagen-Werdringen aber leer. Foto: Michael Kleinrensing

„Bis zu 200 Gäste können an jedem der Veranstaltungstage bei uns Platz nehmen“, sagt Stephan Schröder, der den Werdringer Kultursommer organisiert und neuer Leiter des Theaters an der Volme ist.

Weitere Infos:

Der Gastrobetrieb „Schlosscafé Werdringen“ steht seit Anfang des Jahres leer; die Stadt Hagen hat seitdem für das Café eine neue Pächterin bzw. einen neuen Pächter gesucht.

Noch bis einschließlich Samstag, 24. Juni, gibt es im grünen Stadtteil von Vorhalle auf dem idyllischen Schlosshof Theater, Kabarett­ und Musik.

Theatermann Stefan Schroeder hat das Paket „Zehn Veranstaltungen in 14 Tagen“ geschnürt.

Das Bühnenpodest, auf dem die Schauspieler und Musiker agieren, ist ca. 60 Zentimeter hoch.

Verkauf für Tickets läuft

Der Verkauf für die Tickets läuft. Karten gibt es u.a. im Theater an der Volme auf dem Elbersgelände, unter der Telefonnummer 02331 – 69 588 45 und an der Abendkasse in Werdringen.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 12 Euro (Kinderstück) und 25 Euro.

Nur wenn das Wetter katastrophal ist, fällt eine Vorstellung aus. „Bei leichtem Regen verteilen wir an die Zuschauer kostenlose Regencapes­“, versprechen die Veranstalter.

In der Nähe des Wasserschlosses stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Zwei Parkeinweiser sorgen dafür, dass alles reibungslos verläuft.

