Hagen: In Wald unterwegs – Quadfahrer stürzt Abhang hinunter

Auf einem Waldweg an der Straße In der Asmecke in Hagen ist ein Quadfahrer gestürzt. Er wurde mit einem Spezialfahrzeug gerettet.

Hagen. In Hagen ist ein Quadfahrer in einem Waldstück einen steilen Abhang hinunter gestürzt. Warum ihm jetzt auch noch Ärger mit der Polizei droht.

Ein 31-Jähriger ist im Süden von Hagen auf einem Waldweg in der Nähe der Straße In der Asmecke, die von in Dahl hinauf in Richtung A 45 führt, mit seinem Quad gestürzt und einen steilen Abhang heruntergefallen.

Der Mann aus Castrop-Rauxel war mit seinem Krad gegen 15.45 Uhr abseits der kurvenreichen Straße in einem Waldstück unterwegs. Er gab gegenüber der Polizei bei der Unfallaufnahme an, dass er auf einem unbefestigten Waldweg einem Erdhügel ausweichen wollte. Hierbei habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei den steilen Hang hinuntergestürzt.

Rettung mit Spezialfahrzeug

Die Feuerwehr musste den schwer verletzten 31-Jährigen mit einem Spezialfahrzeug retten. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

+++ Lesen Sie auch: Kioskräuber zückt Spielzeugpistole +++

Es stellte sich heraus, dass dem Mann aus Castrop-Rauxel die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der 31-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen