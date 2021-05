Hagen investiert 373.000 Euro in Kinderspielplätze

Auf dem Spielplatz am Oedeweg in Haspe soll die auf dem Hügel befindliche, etwa 30 Jahre alte Spielgerätekombination ersetzt werden. Eine Fachfirma hatte dazu bereits im Jahr 2020 eine Konzeption erstellt, die jetzt mit der WBH- Ausbildungsgruppe umgesetzt wird.

Hagen. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen bleibt dran: Auch in diesem Jahr werden wieder mehrere Spielplätze saniert – wir verraten, welche an der Reihe sind.

Die über Jahre vernachlässigte Instandsetzung der Hagener Spielplätze wurde in den vergangenen Jahren vom Wirtschaftsbetrieb systematisch nachgeholt und wird auch in diesem Jahr durch zahlreiche Ersatzbeschaffungen fortgesetzt. Dabei wird nicht bloß nach Dringlichkeit entschieden, sondern auch versucht, alle Stadtbezirke möglichst gleichberechtigt profitieren zu lassen. Insgesamt sollen in diesem Bereich 373.000 Euro investiert werden. Hier ein Überblick über das, was sich in den einzelnen Stadtbezirken tun soll:

Bezirk Mitte

Kinderspielplatz Rheinstraße: Auf dem Spielplatz sollen eine etwa 30 Jahre alte Lokomotive mit Anhänger sowie eine Kleinkinderrutsche ersetzt werden. Ebenso soll in diesem Zuge die Sandkasteneinfassung erneuert werden. Geplant ist, dort künftig ein Spielschiff zu platzieren.

Noch immer Luft nach oben Dass sich auf den Spielplätzen inzwischen regelmäßig etwas tut, ist das Ergebnis eines breiten Bürgerprotestes, den die Stadtredaktion 2018 begleitete. Das damals geradezu skandalös niedrige Unterhaltungs- und Anschaffungs-Budget von 27.000 Euro für 150 Hagener Spielplätze pro Jahr wurde nach Aufdeckung der Lage binnen weniger Tage vom Hagener Rat auf 270.000 Euro verzehnfacht. Seitdem spürt man im Stadtbild durchaus, dass in Sachen Familienfreundlichkeit in Hagen mehr möglich ist. Allerdings ist der Sanierungsstau längst noch nicht komplett aufgeholt. Parallel gibt es in der Politik auch schon die Forderung, Spielplätze – beispielsweise an der Heinrichstraße am Kuhlerkamp – die einst im Rahmen des konsequenten Sparkurses ersatzlos abgebaut wurden, angesichts des anhaltenden Kinderbooms wiederzubeleben. Das wird seitens der Verwaltung auf Machbarkeit derzeit geprüft.

Kinderspielplatz Am Rastebaum: Die Spielgeräte in dem Kleinkinderspielbereich sowie die große, bei Kindern sehr beliebte Reifenschaukel sollen ausgetauscht werden. Die Unterhaltung der Holzkonstruktion insbesondere die Aufhängung bereitete jedoch immer wieder Probleme, so dass die Schaukel schon häufig mit großem Aufwand repariert werden musste. Daher wird jetzt eine Stahlkonstruktion installiert. Für den Kleinkinderbereich wird ein Holzgerät mit interessanten Spielinhalten folgen. Im Rahmen der Maßnahme soll darüber hinaus noch eine 15 Meter lange und 1,5 Meter breite Pflasterung entstehen, da es aktuell kaum möglich ist, die dem Kleinkinderbereich zugeordneten Bänke mit einem Kinderwagen zu erreichen.

Kinderspielplatz Badstraße: Auf dem Kinderspielplatz soll eine bereits vor drei Jahren abgebaute Stehwippe ersetzt werden, da das Vorgängermodell dem starken Nutzungsdruck offensichtlich nicht gewachsen war.

Bezirk Nord

Kinderspielplatz Im Stell/Voßacker: Hier soll im Sandspielbereich ein zusätzliches Spielangebot für Kinder der Altersgruppe bis ca. 6 Jahren geschaffen werden. Das angedachte Spielgerät „Gräserhaus“ wird bereits an der Mozartstraße in Hohenlimburg gerne angenommen und daher jetzt auch für Vorhalle angeschafft. Um den notwendigen Platz zu schaffen, wird die Spielfläche insgesamt um drei Meter verbreitert.

Kinderspielplatz Europaplatz: Die vorhandene Spielgerätekombination ist 25 Jahre alt und war in den letzten Jahren bereits sehr reparaturbedürftig. Sie wird jetzt durch ein Alternativangebot ersetzt, das vorzugsweise für die Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen geeignet ist.

Bezirk Hohenlimburg

Kinderspielplatz Mozartstraße: Die vier etwa 30 Jahre alten Schaukeln werden durch eine neue Schaukelgerätekombination ersetzt. Bestandteil der neuen Schaukelkombination ist eine Nestschaukel, die auch gut integrativ genutzt werden kann. Ebenso ist eine Stehwippe enthalten, die hier ein neues Spielelement auf dem Spielplatz darstellt.

Kinderspielplatz Kronocken: Im Zuge der Spielplatzkontrollen fiel das Augenmerk auf zwei stark verwitterte Lümmelbänke. Diese einfach konstruierten Bänke werden erfahrungsgemäß von Jugendlichen gerne angenommen. Die alten Holzbänke werden jetzt durch zwei Lümmelbänke mit einer feuerverzinkten Unterkonstruktion und Recyclingkunststoffbanklatten ersetzt.

Bezirk Eilpe/Dahl

Kinderspielplatz Zum Rafflenbusch: Der Austausch des in dem Sandbereich befindlichen ca. 30 Jahre alten Spielhauses gegen eine Turm-Sandspielanlage mit Rutsche stellen eine deutliche Aufwertung des Kleinkinderspielbereiches dar.

Bezirk Haspe

Kinderspielplatz Spielbrink (Salzburger Straße): Für den Austausch der ca. 25 Jahre alten Spielgerätekombination im Grünzug zwischen Oedenburg- und Spielbrinkstraße wurden drei Gestaltungsvorschläge eingeholt. WBH hat sich für die Turmkombination „Salzburg“ entschieden, weil diese die vielfältigsten Spielangebote vorhält.

Kinderspielplatz Höxterstraße: Das vorhandene Spielgerät ist ca. 25 Jahre alt und weist einige morsche Stellen auf, die einen Austausch sinnvoll machen. Das neue Gerät soll nicht bloß Ersatz, sondern zugleich verbesserte Sandspielmöglichkeiten schaffen.

Kinderspielplatz Römershof: Auf dem Spielplatz Römershof sollen die beiden etwa 20 Jahre alten schrägen Dächer entfernt werden. Neben dem überschaubaren Spielwert sind an vielen Stellen morsche Holzverbindungen zu erkennen, die umfangreiche Reparaturen nach sich ziehen, die den Aufwand nicht lohnen. Das neue Spielhaus wird mitten im Sandkasten platziert und wird das Spielangebot erheblich steigern.

Kinderspielplatz In der Geweke: Im Jahr 2020 musste auf diesem Kinderspielplatz ein 26 Jahre altes Spielhaus abgebaut werden und soll jetzt durch ein neues Spielhaus ersetzt werden.

Kinderspielplatz Oedeweg: Auf dem Spielplatz Oedeweg soll die auf dem Hügel befindliche, etwa 30 Jahre alte, Spielgerätekombination ersetzt werden. Eine Fachfirma hatte dazu bereits im Jahr 2020 eine Konzeption erstellt, die jetzt mit der beim WBH angesiedelten Ausbildungsgruppe des Garten- und Landschaftsbaus umgesetzt werden soll. Mit den Auszubildenden wird die Sandspielfläche, die den neuen Klettergarten aufnehmen soll, entsprechend angepasst werden. Ebenso werden die Auszubildenden die Natursteinpflasterfläche und die den Spielplatz prägende Mauer instandsetzen.

Kinderspielplatz Im Zipp: Das ca. 30 Jahre alte Spielhaus mit Rutsche wird durch ein neues, zeitgemäßes Spielgerät mit erheblich mehr Spielfunktionen ersetzt werden.

