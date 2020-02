Hagen investiert in die kommunale E-Mobil-Flotte

Die städtische Fahrzeugflotte wird um zehn Elektromobile erweitert. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss mit einer Gegenstimme aus dem AfD-Lager entschieden. Er folgte damit dem Masterplan „Nachhaltige Mobilität“, den der Rat im Mai vergangenen Jahres beschlossen hatte. Die schrittweise Elektrifizierung der städtischen Flotte ist eine Facette aus diesem Papier.

Zu den Fahrzeugen gehören ein VW e-Crafter und ein Nissan eNV200, die künftig von der Poststelle genutzt werden sollen. Dafür können dort Leasingfahrzeuge abgeschafft und somit jährliche Leasing-Beträge in Höhe von knapp 7000 Euro eingespart werden.

Dienstwagen statt Privatauto

Bei acht weiteren Fahrzeugen handelt es sich um Renault-Zoe-Modelle. Diese sollen Teil eines städtischen Fahrzeugpools werden, aus dem Mitarbeiter zu Dienstzwecken sich bedienen können. Sie sollen private Autos bei Dienstfahrten ersetzen und somit einen Beitrag zur Schadstoffreduzierung leisten.

Die Kosten für die zehn Elektrofahrzeuge belaufen sich auf gut 325.000 Euro. Allerdings profitiert die Stadt von einer Bundesförderung in Höhe von knapp 192.000 Euro sowie weiteren Landesfördermitteln in Höhe von 99.000 Euro, so dass am Ende der kommunale Eigenanteil bei gerade einmal 35.000 Euro liegt.