Hagen: Eine Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt

Hagen . Eigentlich wäre jetzt Weihnachtsmarkt. So traurig der Ausfall ist - es bleibt die Vorfreude aufs nächste Jahr und die Besinnung darauf, was zählt

Wenn man jetzt durch die Stadt schlendert, wird man schon ein wenig wehmütig. Denn eigentlich wäre es am Donnerstag so weit gewesen: Der 53. Hagener Weihnachtsmarkt sollte öffnen. Ein Glühbier, ein Crêpe mit Nutella, eine neue Kuschel-Mütze vom Verkaufsstand, hunderte Lichter und blinkende Karussells, die die Hagener Innenstadt erleuchten.

Gemütliches Beisammensein

24. November 2019, Hagen. Der 52. Hagener Weihnachtsmarkt Foto: Michael Kleinrensing / WP

Für jeden macht der Weihnachtsmarkt etwas anderes aus. Früher waren meine Zwillingsschwester und ich immer die ersten, die im Karussell saßen, das auf einmal auch rückwärts fuhr; oder die Hagen von oben aus dem Riesenrad bestaunten.

Die letzten Jahre war es eher das gemütliche Beisammensein mit Freunden, das die Zeit so besonders gemacht hat.

Wäre eine gemütliche Atmosphäre bei einem Weihnachtsmarkt unter Pandemie-Bedingungen aufgekommen? Wie hätten Laufwege funktioniert? Wie die Maskenpflicht? Und wie heimelig ist die Stimmung, wenn man ständig und überall auf Abstand achten muss?

Städtische Mitarbeiter im Dauereinsatz

Wir werden es nie erfahren. Die städtischen Mitarbeiter haben wahrlich genug zu tun in diesen Tagen, da kann nicht auch noch tagtäglich die Einhaltung der Regeln auf dem Weihnachtsmarkt kontrolliert werden, zum anderen ist es ja gerade jetzt mit Blick auf die Infektionszahlen gefragt, seine Kontakte möglichst zu reduzieren.

Um den Weihnachtsmarkt gab es so viele Diskussionen, dass scheinbar in Vergessenheit geraten ist, was zählt: Die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Familie und der Freunde. So traurig es ist: Dann trinkt man den Glühwein eben dieses Jahr zuhause und freut sich auf nächstes Jahr.