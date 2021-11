Hagen: Jubiläum – Bäckerei Kamm 50 Jahre in Familienhand

Hagen. Die Bäckerei Kamm hat Heribert Kamm 1971 in Hagen gegründet. Jetzt feiert das Familienunternehmen Jubiläum.

Eine Tasse schwarzer Kaffee steht vor ihm. „Bäckerdiesel zum Wachwerden“, lacht Heribert Kamm aus Hagen. Obwohl der 71-Jährige den Muntermacher nicht mehr so dringend benötigt wie früher. „Ich bin mein Leben lang um drei, halb vier aufgestanden. Heute schaff’ ich’s schon mal, bis sechs, halb sieben, liegen zu bleiben.“

Bäckermeister Heribert Kamm und seine Familie feiern Jubiläum. „50 Jahre Kamm“ steht auf um Brotlaibe gewickelte Banderolen, und über der Theke hängen runde „50“-Schilder.

Fünf Familienmitglieder arbeiten bei Bäcker Kamm

„Ich war jung, gerade mal 21, als ich mich selbstständig gemacht habe“, sagt Heribert Kamm. Von seinem Onkel habe er 1971 die Bäckerei Dettmer an der Boeler Straße gekauft. „Ich habe den Namensschriftzug sofort getauscht. Ich wollte zeigen, dass ich nichts geerbt, sondern die Bäckerei gekauft habe.“

Sebastian Kamm nickt, er kennt den Stolz seines Vaters, kann ihn gut verstehen. Der 44-Jährige ist seit 17 Jahren in der Geschäftsführung, „wir sind ein echtes Familienunternehmen, fünf Familienmitglieder arbeiten im Betrieb.“ Heribert Kamm zählt lächelnd auf. „Meine Frau und ich haben vier Kinder, drei davon sind im Betrieb beschäftigt, außerdem arbeitet Sebastians Frau Claudia in der Backstube. Und ich bin ja auch noch da.“

Kamm verkauft 2003 28 Filialen

An seine Anfangszeiten denkt Heribert Kamm gern zurück, „1974 hab’ ich meine erste Filiale in Westhofen eröffnet, im Laufe der Jahre kamen etliche dazu.

Bäckerei-Fachverkäuferin Anja Barba zeigt ein frisches Brot. Die Stadtbäckerei Kamm in Hagen wird 50 Jahre. Foto: Michael Kleinrensing / WP

2003 dann allerdings der Cut – Heribert Kamm verkaufte seine 28 Filialen (20 gingen an Büsch, eine Edeka-Tochter, acht an Rafflenbeul) und baute im Gegenzug sein Lieferkundengeschäft aus. Mit Unterstützung seines Sohnes Sebastian, der nach seiner Bäckerlehre samt Meisterprüfung zwar ein BWL-Studium absolviert hatte, dann jedoch den Wunsch verspürte, ins Handwerk zurückzukehren.

Stadtbäckerei eröffnet neue Zweigstellen

Wenige Jahr später dann aber die Rückkehr zum Filialgeschäft, „2008 haben wir unseren Laden in der Kampstraße aufgemacht, es folgten weitere Neueröffnungen“, sagt Sebastian Kamm. Heute betreibt Kamm sieben Filialen in Hagen sowie jeweils eine Filiale in Herdecke und Gevelsberg, 100 Mitarbeiter sind in der Produktion, im Vertrieb und im Verkauf beschäftigt. Verkaufswagen steuern noch immer Wochenmärkte in Schwerte, Unna, Dortmund und weiteren Städten an.

„In unserer Backstube in der Feldmühlenstraße arbeiten 13 Fachkräfte und drei Auszubildende. Wenn wir gute Leute finden würden, würden wir sofort weitere einstellen und ausbilden“, unterstreicht der 44-Jährige.

Nicht in Konkurrenz zu Billig-Bäckern

Filiale in Haspe nach Hochwasser wieder geöffnet 1971 gab es im Innungsbezirk Hagen (dazu zählen auch Breckerfeld, Herdecke und Wetter) 115 selbstständige Bäcker, heute sind es noch sieben. Das Familienunternehmen ist an neuen Standorten interessiert, jedoch nicht verzweifelt auf Expansionskurs unterwegs. Die Kamm-Filiale an der Kölner Straße/ Ecke Berliner Straße in Haspe war vom Hochwasser stark betroffen. Nach 14-wöchiger Schließung samt Renovierung wurde die Bäckerei am 26. Oktober wieder eröffnet.

In den Filialen werden fünf junge Leute im Bereich Bäckereifachverkauf ausgebildet, „darunter zwei Männer, was uns sehr freut“, konkretisiert Sebastian Kamm.

„Gutes noch von Hand gemacht“, so lautet seit vielen Jahren der Slogan des Familienunternehmens. „Wir produzieren in reiner Handarbeit. Daher können und wollen wir auch nicht mit Discount- oder Billig-Bäckern konkurrieren“, unterstreicht Heribert Kamm.

Was der Familie wichtig ist? „In puncto Kunden und Mitarbeitern sind wir multikulti aufgestellt. Viele Migranten haben in den letzten Jahren unsere Frühstückskultur übernommen und wissen sie mittlerweile zu schätzen.“

