Hagen: Jüdisches Kulturfestival will Antisemitismus trotzen

Im Rahmen des Festivals „Musik & Kultur in westfälischen Landsynagogen“ ist am 19. September auch eine Exkursion auf den Spuren jüdischen Lebens in Hohenlimburg geplant. Zu den Zielen gehört die Alte Synagoge im Bezirk.

Hohenlimburg. Für Sonntag ist ein jüdisches Kulturfestival in Hohenlimburg geplant. Es soll trotz des vereitelten Anschlags auf die Synagoge stattfinden

Von dem vereitelten Terrorakt an der Hagener Synagoge bewegt, lassen sich die Organisatoren von dem geplanten jüdischen Musik- und Kultur-Festivals am Sonntag aber nicht abschrecken. „Wir bedenken das und haben die Veranstaltung ausdrücklich noch mal angemeldet“, so Manfred Keller, Leiter des Festivals. Er stehe in Kontakt mit der Führungsstelle Gefahrenermittlung im Polizeipräsidium Hagen. „Es gibt keine Hinweise auf echte Gefährdungen.“

+++ Lesen Sie auch: Anschlagspläne auf Synagoge: Was wir bislang wissen +++

Große Resonanz bei Veranstaltungen

Das Festival „Musik & Kultur in westfälischen Landsynagogen“ wird von der Evangelischen Stadtakademie Bochum, dem Evangelischen Forum Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe veranstaltet und ist laut Organisatoren bisher auf große Resonanz gestoßen. Der Termin in Hohenlimburg ist eine von acht Exkursionen, die von Bochum aus im Rahmen des Festivals angeboten werden.

In Bochum habe er schon häufiger Veranstaltungen in der Synagoge gehabt, zuletzt erst am vergangenen Dienstag, so Keller. Weil die Veranstaltungen in oder an Synagogen stattfinden, gehört der Austausch mit der Polizei dazu. „Aber wir haben bisher keine Gewaltanzeichen erlebt. Weder Bedrohungen, noch feindliche Zeichen oder ähnliches im Vorfeld.“

+++ Lesen Sie auch: Reul: „Islamistisch motivierte Bedrohungslage“ in Hagen +++

Alte Synagoge nur Exkursionsziel

Davon abgesehen, ist die Alte Synagoge in Hohenlimburg am Sonntag nicht Veranstaltungsort des Festivals, sondern wird nur im Rahmen einer Bus-Exkursion angefahren und kurz besichtigt. Ein Vortrag und ein Konzert finden im Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Gemeinde in der Hohenlimburger Innenstadt statt. „Wir wollen prophylaktisch diesem Antisemitismus den Boden entziehen, indem wir mit jüdischer Geschichte und Kultur bekannt und vertraut machen“, so der Leiter des Musik- und Kulturfestivals. Ein Anliegen dabei sei, dass auch eine Zahl jüdischer Menschen an den Veranstaltungen teilnimmt. „Das ist bei den bisherigen vier Festivals auch gelungen.“

Vortrag und Führung

Erinnern und Begegnungen mit der jüdischen Kultur schaffen – das sind die Ziele, die das Festival verfolgt. Dafür ist am Sonntag ein dreiteiliges Programm vorgesehen. Zunächst erinnert Professor Arno Herzig, Historiker an der Universität Hamburg, an Alexander Haindorf. Einen Pädagogen, Mediziner und Kunstsammler, der im 18. Jahrhundert die Integration von Juden in Westfalen gerade über den Bildungssektor förderte. Die anschließende Exkursion begibt sich mit den Teilnehmern „Auf jüdische Spuren in Hohenlimburg“. Besichtigt werden neben der Alten Synagoge im Bezirk auch der kaum bekannte jüdische Friedhof in Elsey.

Die jüdische Kantorin Aviv Weinbareg zählt am 19. September zu den Gästen des Festivals "Musik & Kultur in westfälischen Landsynagogen" in Hohenlimburg. Foto: Festival "Musik & Kultur in westfälischen Landsynagogen

Jüdische Kantorin zu Gast

Der Tag endet mit einem Konzert im reformierten Gemeindehaus. Gespielt wird Festmusik der hohen Feiertage im jüdischen Kalender, die zurzeit mit dem Versöhnungsfest Jom Kippur ihren Höhepunkt erreichen. Dafür kommen die in Israel geborene Kantorin Aviv Weinberg und der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov, Leiter der Kantorenausbildung an der Universität Potsdam, nach Hohenlimburg.

+++ Lesen Sie auch: Synagoge in Hagen: OB Schulz erschüttert von Terror-Plänen +++

Begrüßt werden sie von Tabea Esch, Pfarrerin der reformierten Gemeinde Hohenlimburg. Sie zeigt sich erschüttert von den Meldungen aus der Synagoge in Hagen. Solche Fälle müssten bedacht und benannt werden. „Dabei ist es umso wichtiger, an die jüdische Tradition und Kultur zu erinnern und das Gemeinsame zu feiern, um solchen Tendenzen die Stirn zu bieten.“ Sie sei daher froh, dass das Musik- und Kulturfestival in Hohenlimburg stattfindet.

Weiter besteht die Möglichkeit, sich zu dem Festival am 19. September anzumelden. Beginn ist um 14 Uhr im Gemeindehaus der reformierten Kirche, Freiheitstraße. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro (für Schüler und Studierende mit Ausweis). Im Preis inbegriffen ist die Verköstigung aus der jüdischen Küche. Anmeldungen unter 0234 962904-665 oder per E-Mail an: ev.stadtakademie@gmail.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen