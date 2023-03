Hagen: Jugend-Gruppe zerschlägt Scheibe eines Linienbusses

Beispiel-Szene eines haltenden Busses in Stadtmitte: Hier zerstörten die Jugendlichen die Scheibe des Busses.

Hagen-Mitte. Schon wieder sinnlose Gewalt in einem Bus der Hagener Straßenbahn. Jugendliche zerstören eine komplette Scheibe. Dann flüchten sie.

Eine Gruppe Jugendliche, die als Fahrgäste mitgenommen wurden, hat am vergangenen Sonntag gegen 19.50 Uhr die Scheibe einen Linienbusses der Hagener Straßenbahn zerschlagen. Der Busfahrer nahm zunächst mehrere Fahrgäste am Berliner Platz auf. Darunter befand sich auch die Gruppe von Jugendlichen. Diese fiel dem 49-Jährigen bereits zu diesen Zeitpunkt auf, da sie laut Musik hörte und sich so positionierte, dass sie vom Busfahrer nur schwer im Rückspiegel zu sehen war.

Dann hörte er auf Höhe der Haltestelle Stadtmitte einen lauten Knall. Offenbar hatten die Jugendlichen eine Scheibe im Bus zerschlagen. Die Splitter lagen auf dem Boden verteilt. Der 49-Jährige bremste den Bus zum Stillstand ab. Den Jugendlichen gelang es, den Notschalter zu betätigen und die Verriegelung der Tür zu lösen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Volkspark. Sie waren etwa 15 Jahre alt und hatten alle schwarze Haare. Sie waren dunkel gekleidet, trugen blaue oder schwarze Winterjacken, sowie kleine Umhängetaschen. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise zu den beschriebenen Personen unter 02331/9862066 entgegen.

Erst im vergangenen Oktober hatten bislang unbekannte Täter in der Hagener Innenstadt mit einer unbekannten Waffe auf einen fahrenden Linienbus geschossen und dadurch eine Seitenscheibe beschädigt. In der umstrittenen Halloween-Nacht waren Busse der Straßenbahn in Stadtmitte mit Einkaufswagen beschmissen worden. Im vergangenen August war ein Busfahrer im Dienst mit einem Schlagring attackiert worden.

