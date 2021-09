Hagen: Jugendliche als Testkäufer für Stadt im Einsatz

Im Auftrag des Ordnungsamtes sind in Hagen Jugendliche als Testkäufer unterwegs. Für Betreiber, die ihnen Alkohol oder Zigaretten verkaufen, wird es teuer.

Hagen. Die Stadt Hagen schickt Jugendliche als Testkäufer in Kioske und Supermärkte. Für Geschäftsleute, die Alkohol rausgeben, wird es teuer.

Neun Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz hat das Ordnungsamt der Stadt Hagen bei Jugendschutzkontrollen in der Woche von Montag, 20. September, bis Montag, 27. September, geahndet. Im Fokus der Kontrollen standen unterschiedliche Einzelhandelsgeschäfte wie Kioske, Supermärkte und Tankstellen.

Mehrmals jährlich überprüft das Ordnungsamt Hagen in Form von Testkäufen durch eine minderjährige Person, ob Gewerbebetriebe bei der Abgabe von Alkohol und Tabakerzeugnissen die gesetzlichen Altersbeschränkungen beachten und einhalten. Bei den Jugendschutzkontrollen im September wurden insgesamt 22 Betriebe im Hagener Stadtgebiet kontrolliert. In 13 Betrieben konnte kein Verstoß festgestellt werden. Siebenmal wurden dem Testkäufer Zigaretten ausgehändigt, in zwei Fällen wurden ihm sogar hochprozentige, alkoholhaltige Getränke verkauft.

Bis zu 800 Euro Bußgeld möglich

Die Verkäuferinnen und Verkäufer beziehungsweise die verantwortlichen Betreiber erhielten eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auf sie kommen nun Bußgelder in Höhe von bis zu 800 Euro zu.

Aufgrund der Bußgeldhöhe erfolgt außerdem eine Eintragung in das Gewerbezentralregister, über die auch die Gewerbestelle in Kenntnis gesetzt wird. Bei Mehrfachverstößen kann diese den Betrieb des Gewerbes untersagen beziehungsweise den Betroffenen die Erteilung einer Gewerbeerlaubnis verweigern.

