Hagen: Jugendliche mit Schlagstock im Wald – vier Anzeigen

Hagen. Zwei Jugendliche wollten ein Kleinkraftrad stehlen; als die Polizei anrückte, versteckten sie sich im Wald. Gefunden wurden sie trotzdem.

In der Nacht zum Mittwoch hörte eine 56-jährige Frau in der Elmenhorststraße auf Emst ein nicht definierbares Geräusch, durch das sie geweckt wurde. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie zwei männliche Personen beobachten, die an ihrem Kleinkraftrad manipulierten.

Daraufhin verständigte die Hagenerin, es war ungefähr 2.40 Uhr, die Polizei in Hagen. Beamte des Einsatztrupps fanden das Kleinkraftrad ein paar Meter von der ursprünglichen Stelle entfernt, es befand sich hinter einem anderen Fahrzeug. Die Frontverkleidung war aufgehebelt und das Lenkradschloss nicht mehr eingerastet.

Taschenlampen, Schlagstock, Pfefferspray

Die Polizisten hörten dann jedoch die Stimmen von zwei Personen, die sich mit Taschenlampen in dem angrenzenden Waldstück versteckten. Tatsächlich stießen die Beamten auf zwei Jugendliche im Alter von 17 und 15 Jahren. Sie hatten diverse Werkzeuge sowie Handschuhe bei sich, außerdem einen Teleskopschlagstock und ein Tierabwehrspray. Diese Gegenstände stellten die Beamten als sogenannte „Tatmittel“ sicher.

Erziehungsberechtigte holten die beiden Minderjährigen im weiteren Verlauf von der Polizeiwache in der Innenstadt ab. Sie erhielten eine Strafanzeige wegen Diebstahls, unbefugten Gebrauchs von Krafträdern, Sachbeschädigung sowie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Beifahrer wird auf der Stelle verhaftet

Beamte der Hagener Polizei überprüften am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle die Personalien eines 24-jährigen Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er saß als Beifahrer in einem Kleintransporter am Volmeabstieg.

Als die Beamten die Personalien des Münsteraners überprüften, stellte sich heraus, dass er wegen Drogendelikten per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die festgelegte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet. In seiner Kleidung fand sich ein verbotenes Einhandmesser, welches die Polizei sicherstellte.

