Hagen: Jugendliche treten auf stark alkoholisierten Mann ein

Die Polizei in Hagen ermittelt in Altenhagen.

Hagen. Polizisten beobachteten in Hagen den Angriff Jugendlicher auf einen alkoholisierten Mann. Die anfangs flüchtigen Täter wurden geschnappt.

Als Polizisten am Dienstag in der Altenhagener Straße in Hagen Streife fuhren, sahen sie gegen 1.20 Uhr zwei Personen, die auf einen Mann eintraten, der auf dem Gehweg lag.

Während zwei Täter flüchteten, nachdem sie den Streifenwagen bemerkten, konnten die Beamten eine weitere Person stellen, die vor Ort verblieben war.

Es handelte sich um einen 17-jährigen Hagener, der sich zunächst als Zeuge ausgab. Es ergab sich jedoch der Verdacht, dass auch er an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

Weitere Einsatzkräfte machten die zwei flüchtigen Täter (16 und 17 Jahre alt) auf der Altenhagener Straße sowie Fehrbelliner Straße ausfindig. Die drei Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen.

Mobiltelefone wurden sichergestellt

Zur Beweissicherung beschlagnahmten die Polizisten ihre Mobiltelefone. Der 42-Jährige, der von den Jugendlichen angegriffen worden war, war stark desorientiert, augenscheinlich erheblich alkoholisiert und konnte keine sachlichen Angaben machen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Es konnte ein Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige.

