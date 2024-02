Hagen: Jugendlicher (13) hat Waffe und Munition dabei

Hagen-Mitte Nach einem Zeugen-Anruf: Die Bundespolizei erwischt im Hagener Hauptbahnhof einen 13-Jährigen mit Waffe und Munition

Am Samstagabend haben Beamte der Bundespolizei einen Jugendlichen mit einer Waffe im Hagener Hauptbahnhof gestellt. Dieser soll zuvor in einer S-Bahn mit der Pistole gesichtet worden sein.

Gegen 18.15 Uhr kontrollierten die Beamten den Jungen am Bahnsteig zu Gleis 14. Ein Reisender will zuvor den 13-Jährigen mit einer Pistole in der S9 (Recklinghausen - Hagen) gesehen haben und hatte dies der Bundespolizei gemeldet. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Umhängetasche und fanden eine Pistole mit eingeführtem Magazin auf. „Die Waffe war nicht geladen. In der Tasche befanden sich zudem acht Knallpatronen“, so die Bundespolizei.

Waffe sichergestellt

Die Pistole wurde offenbar manipuliert - da die Kennzeichnung weggeschliffen und unkenntlich gemacht worden war. Die Beamten brachten den Dortmunder zur Bundespolizeiwache und kontaktierten die Erziehungsberechtigte. Diese begab sich kurzerhand zum Hauptbahnhof und holte ihren Sohn ab. Zu den sichergestellten Gegenständen wollte sich dieser nicht äußern.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

