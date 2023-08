Hagen: Jugendlicher mit Marihuana in der Tasche erwischt

Die Polizei Hagen hat in der Innenstadt einen verdächtigen 15-Jährigen gestellt.

Hagen-Mitte. Das Überqueren einer Straße neben dem vorgesehenen Übergang hat für einen Jugendlichen in Hagen unangenehme Folgen.

Mit Drogen in der Tasche hat die Polizei Hagen am Donnerstagabend in der Innenstadt einen Jugendlichen erwischt.

Gegen 20.30 Uhr sahen Beamte des Verkehrsdienstes während ihrer Streife, wie ein Jugendlicher die Fahrbahn am Sparkassen-Karree überquerte, obwohl sich einige Meter weiter ein gesicherter Fußgängerüberweg befand. Die Beamten sprachen den 15-Jährigen daraufhin an und baten ihn, stehen zu bleiben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche keine Ausweispapiere bei sich hatte.

Vom Vater auf der Wache abgeholt

Beim Öffnen seiner Umhängetasche wurde eine Zigarettenschachtel sichtbar, die mit mehreren kleinen Tütchen mit Marihuana gefüllt war. Plötzlich drehte sich der 15-Jährige um und versuchte davonzulaufen. Doch bereits nach wenigen Metern stürzte er, so dass die Beamten ihn festhalten konnten. Bei einer Durchsuchung tauchten noch zwei hochwertige Mobiltelefone in den Sachen des Verdächtigen auf.

Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel und Handys sicher und nahmen den jungen Mann mit zur Wache. Derzeit besteht der Verdacht, dass der Jugendliche mit Betäubungsmitteln handelt, so dass es auch eine Anzeige gab. Im Anschluss wurde der 15-Jährige von seinem Vater bei der Polizei abgeholt.

