Hagen: Jugendlicher mit Schlagstock angegriffen und verletzt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach einem Schlagstock-Angriff in Hagen übernommen (Symbolfoto)

Hagen Ein 15-Jähriger wird in Altenhagen angegriffen und mit einem Schlagstock verletzt. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Bereits am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, wurde ein 15 -jähriger Jugendlicher aus Dortmund in Altenhagen auf der Dreieckstraße mit einem Schlagstock angegriffen. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei alarmiert, als er mitbekam, wie zwei männliche Personen auf den 15-jährigen Dortmunder einschlugen. Als der Zeuge das Licht an seinem Fahrzeug einschaltete, um auf sich aufmerksam zu machen, flüchteten die Angreifer zunächst unerkannt.

Mit Schlagstock angegriffn

Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten zwei verdächtige Personen im Bereich der Friedensstraße festgestellt werden. Diese ergriffen unmittelbar die Flucht. Den eingesetzten Beamten gelang es jedoch noch, einen der beiden Tatverdächtigen zu stellen. Bei diesem handelt es sich um einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der sich aber in Hagen aufhält. Es konnten konkrete Hinweise auf den zweiten Tatverdächtigen erlangt werden.

Der 15-jährige Geschädigte wurde bei dem Angriff offenbar auch mit einem Schlagstock angegriffen, zum Glück aber nur leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen