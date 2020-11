Hagen: Junge (10) beim Abfeuern von Böllern verletzt

Ein Kind (10) ist in der Innenstadt von Hagen beim Abfeuern eines Böllers so schwer verletzt worden, dass es in eine Klinik gebracht werden musste.

Gegen 12.20 Uhr wurde die Polizei am Samstag verständigt, weil im Bereich der Elberfelder Straße mehrere Kinder Böller zündeten. Ein Kind, so der Anrufer, habe sich dabei verletzt.

Junge zieht sich Verbrennungen am Fuß zu

Die Beamten konnten den Jungen antreffen. Er hatte sich durch den Feuerwerkskörper Verbrennungen am Fuß zugezogen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt und kümmerten sich weiter um ihren Sohn.