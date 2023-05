Hagen: Junge (11) bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Die Polizei rückte am Wochenende in Hagen-Haspe an.

Hagen. Ein Elfjähriger war mit seinem Tretroller in Hagen-Haspe unterwegs. Eine 40-jährige Peugeot-Fahrerin übersah das Kind.

Eine 40-Jährige fuhr am Samstag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Kölner Straße in Hagen in Richtung Haenelstraße. Als sie an der Kreuzung nach rechts abbiegen wollte, übersah sie einen Jungen, der mit seinem Tretroller von der Hasper Bezirkssportanlage kommend in Fahrtrichtung Haspe Zentrum unterwegs war.

Leichte Verletzungen

Der 11-Jährige fiel auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Abbiegespur der Kölner Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. Zudem musste die Linksabbiegespur der Kölner Straße, aus Fahrtrichtung Haspe, gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

