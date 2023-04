Die Polizei kontrollierte den Fahrer in Hagen: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Polizei Hagen: Junge (9) sitzt in Babyschale auf Auto-Ladefläche

Hagen-Mitte. Die Polizei kontrolliert in Hagen einen Autofahrer: Zwei Kinder fahren völlig ungesichert mit, gegen ihn lag außerdem ein Haftbefehl vor:

Eine Verkehrskontrolle der Polizei Hagen endete jetzt mit der Vollstreckung eines Haftbefehls: Der Verkehrsdienst beobachtete am Donnerstagmorgen in der Körnerstraße einen VW Sharan, der verbotenerweise in die Hindenburgstraße abbog.

Ungesichert mit Babyschale auf der Ladefläche

Bei der anschließenden Kontrolle des 29-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass sich ein acht Jahre altes Mädchen völlig ungesichert auf dem Beifahrersitz befand. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass ein neunjähriger Junge in einer Babyschale auf der Ladefläche saß. Auch er war völlig ungesichert. Bei der genauen Überprüfung des Autofahrers stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Er wurde zunächst verhaftet und konnte nach der Begleichung einer vierstelligen Summe wieder entlassen werden. Der 29-Jährige muss in den nächsten Wochen ein empfindliches Bußgeld wegen fehlender Sicherung von Kindern im Auto begleichen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen