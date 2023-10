Hagen: Junge Frauen müssen nach Diebstahl hinter Gitter

Hagen-Mitte. Weil sie bereits reichlich auf dem Kerbholz hatten, sind zwei Ladendiebinnen in Hagen gleich hinter Gitter gewandert.

Nach einem Ladendiebstahl in der Hagener Innenstadt sind am Mittwochnachmittag in Hagen zwei Frauen hinter Gitter gekommen. In der Elberfelder Straße wurden eine 19-Jährige sowie eine 22-Jährige auf frischer Tat ertappt. Um 17.20 Uhr entwendeten die jungen Frauen in einem Bekleidungsgeschäft diverse Waren im Gesamtwert von knapp 880 Euro.

Der Ladendetektiv des Geschäfts hatte beobachten können, wie die beiden Bochumerinnen zahlreiche Kleidungsstück jeweils in ihre Einkaufstrolleys packten und dann an der Kasse vorbeigingen, um die Filiale zu verlassen. Der Mann sprach die beiden Frauen an und verständigte die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass die beiden Ladendiebinnen keine EC-Karte oder anderweitige Bezahlmöglichkeit mit sich führten. Die 19-Jährige hatte Ware im Wert von über 482 Euro entwendet, die 22-Jährige im Wert von 395 Euro.

Schon in anderer Stadt aufgefallen

Letztere beging bereits am Tattag einen Ladendiebstahl in einer anderen Stadt und hatte eine Strafanzeige erhalten. Es ergab sich darüber hinaus der Verdacht, dass die Heranwachsenden auch die beiden Einkaufstrolleys in einem anderen Geschäft in Hagen entwendet hatten. Die wegen zahlreichen gleich gelagerten Delikten polizeibekannten Frauen wurden vorläufig festgenommen und angezeigt. Ein Haftrichter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.

+++ Auch lesenswert: Kunden der Sparkasse Hagen sind nach Gebührenerhöhung richtig sauer +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen