Hagen: Junge Männer prügeln sich nach durchzechter Nacht

Die Polizei Hagen war im Einsatz am Bahnhof-Heubing, dort wurde eine Prügelei gemeldet.

Haspe. Erst ziehen sie zusammen los, dann eskaliert plötzlich ein Streit: Zwei junge Männer haben sich am Bahnhof Heubing geprügelt. Polizei ermittelt.

Am Donnerstagmorgen alarmierte ein Zeuge die Polizei zum Bahnhof Heubing, weil sich dort zwei Männer prügelten. Als die Beamten an der Hammerstraße eintrafen, war nur noch einer der beiden Männer, ein 17-jähriger Gevelsberger, dort. Er sagte den Polizisten, dass er einen Streit mit einem 19-jährigen Hagener hatte.

19-Jähriger greift mit Glasflasche an

Mit diesem und weiteren Personen habe er in der Nacht zuvor Alkohol konsumiert. Am Bahnhof kam es dann zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf griff der 19-Jährige ihn mit einer Glasflasche an und schlug ihm mit seinem Ellenbogen ins Gesicht.

Der 17-Jährige setzte sich mit einem Faustschlag zur Wehr und wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief ohne Erfolg. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung ein.

