Hagen: Junge Räuber stehlen 14-Jährigem das Handy

Hagen-Mitte. Die Hagener Polizei sucht Zeugenhinweise für einen räuberischen Diebstahl in der Innenstadt.

Die Hagener Polizei sucht Zeugen für einen räuberischen Diebstahl am helllichten Tag in der Hagener Innenstadt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 14-jährigen Jugendlichen. Der Heranwachsende hielt sich am Montag zwischen 12 und 13 Uhr an einer Bushaltestelle in der Rathausstraße auf. Nach den bisherigen Ermittlungen trat ein unbekannter Jugendlicher an ihn heran und fragte, ob er kurz mit dessen Handy telefonieren könne. Anschließend gab der Unbekannte das Smartphone jedoch nicht wieder zurück, sondern steckte es stattdessen in seine Hosentasche.

Als der 14-Jährige auf der Herausgabe bestand und sich das Gerät wiederholen wollte, hielt der Täter ihn von sich fern. Ein weiterer Jugendlicher kam zudem hinzu und schlug das Opfer mit der Faust ins Gesicht. Beide Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Potthofstraße. Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur, hatte kurze dunkle Haare und trug eine Brille. Seit Komplize war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwas stabiler und trug einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise an die Hagener Polizei unter 986 2066.