Hagen: Junger Mann baut Unfall und begeht Fahrerflucht

Hagen-Mitte. Nachdem er beim Rangieren einen BMW beschädigt hatte, brauste ein junger Mann an den Elbershallen in Hagen einfach davon. Doch er kam nicht weit.

In aller Herrgottsfrühe baute ein junger Mann am Samstagmorgen in Hagen einen Unfall und beging dann auch noch Fahrerflucht.

Es war 5 Uhr, als der 20-Jährige aus Iserlohn nach Angaben der Polizei in der Dödterstraße mit seinem Skoda beim Rangieren einen geparkten nahe der Elbershallen geparkten BMW beschädigte.

Anstatt auszusteigen und den Schaden zu melden, brauste er mit Vollgas in Richtung Marktplatz davon. Im Rahmen einer von der Polizei eingeleiteten Fahndung konnte der junge Mann noch in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden.

Sein Atem roch nach Alkohol, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Weitere Polizeimeldungen vom Wochenende:

Am Samstagabend kam es in der Voerder Straße in Haspe zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte zunächst den Glaseinsatz der Wohnungstür eingeschlagen und sich dabei offensichtlich derart verletzt, dass er umgehend die Flucht antrat.

Am Türglas und im Treppenhaus konnte die Polizei Blutspuren feststellen, die höchstwahrscheinlich von dem Einbrecher stammen. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg. Der Tatort wurde der Kriminalpolizei übergeben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Motorroller in Altenhagen gestohlen

In der Nacht zum Samstag wurde gegen 3.30 Uhr in der Friedensstraße im Hagener Stadtteil Altenhagen ein Motorroller entwendet, bei zwei weiteren Fahrzeugen blieb es beim Versuch. Die Täter knackten die Lenkradschlösser, teilte die Polizei in Hagen mit.

Auch zu diesen Taten nimmt die Polizei in Hagen sachdienliche Hinweise unter 02331/986-2066 entgegen.

