Hagen: „Juniorwahl“ – Schüler wählen den neuen Bundestag

An acht Schulen im Hagener Stadtgebiet haben Schülerinnen und Schüler ihre Stimme für die „Juniorwahl“ abgegeben, wie hier eine Schülerin an der Realschule in Hohenlimburg.

Hohenlimburg/Hagen. Kurz vor der Bundestagswahl waren an acht Schulen in Hagen die Wahlurnen schon voll: Dort haben Schüler an der „Juniorwahl“ teilgenommen

Wenige Tage vor der Bundestagswahl waren an acht Schulen im Stadtgebiet bereits die Wahlurnen voll: Dort haben Schülerinnen und Schüler an der „Juniorwahl“ teilgenommen. Eine bundesweite Aktion, die diejenigen für Politik begeistern soll, die noch keine Stimme haben.

So werden zur Bundestagswahl am morgigen Sonntag nur Bürgerinnen und Bürger zur Wahlurne gebeten, die bereits das 18. Lebensjahr erreicht haben. Die „Juniorwahl“ ist eine Wahlsimulation, um bei Jugendlichen das Interesse an Politik zu fördern und zur Meinungsbildung anzuregen. So sollen sie auf ihre erste Wahl vorbereitet werden. Wie Lehrer und Schüler diesen Vorkurs zur Mitbestimmung erlebten – und wie die Jugendlichen über die „echte“ Bundestagswahl denken.

Andere Themen als Erwachsene

„Ich glaube, wir würden ganz anders wählen“, ist sich Can Yeniyol, Schüler der Realschule Hohenlimburg, sicher. „Der Klimawandel und die Digitalisierung sind die Themen, die uns am meisten betreffen und wichtig für unsere Zukunft sind.“ Das fiel auch den Lehrkräften auf: „Schon während der Vorbereitungen auf die Juniorwahl wurde deutlich, dass die Prioritäten der Jugendlichen größtenteils andere sind als die der älteren Generationen“, sagt Sabrina Hagenkötter, Lehrerin für Politik und Sozialwissenschaften am Gymnasium Hohenlimburg. „Ich habe das Gefühl, dass die Jugendlichen im Gegensatz zu Erwachsenen in ihrer Wahl und den Parteien noch nicht gefestigt sind. Sie sind noch nicht voreingenommen und versuchen nicht unbedingt, strategisch oder nur etablierte Parteien zu wählen.“

Ein Wahlverhalten, von dem auch kleinere Parteien profitieren. „Zum Beispiel fasziniert die Satire Partei ‘Die Partei’ die Schüler total.“

Wahlspots der Parteien analysiert

An beiden Schulen wurden die Schüler innerhalb des Unterrichts besonders inhaltlich auf die Wahl vorbereitet: Es wurden Steckbriefe von Parteien erstellt, Wahlspots- und Plakate analysiert oder der „Wahl-O-Mat“ betätigt – ein Online-Angebot, dass die eigenen politischen Ansichten mit denen der Parteien vergleicht.

Bundestagswahl in Hagen

Darüber hinaus haben einige Klassen und Kurse Konzepte für Erklärvideos und Podcasts erstellt, in denen politische Inhalte vereinfacht dargestellt wurden, oder besonders aktuelle Streitfragen diskutiert. „Das war etwas Neues, etwas, das gut zu uns passt“, so die Schülerin Hilal Menis. „Deshalb war es sehr spannend, an dem Projekt teilzunehmen.“

Während der mehrwöchigen Vorbereitungen auf die Juniorwahl innerhalb des Unterrichts, haben die Jugendlichen Wahlbenachrichtigungen erhalten. In den vergangenen Tagen konnten sie dann in ihr schuleigenes Wahllokal, um ihre Stimme abzugeben und in eine Wahlurne zu werfen.

+++ Lesen Sie auch: Bundestagswahl 2021 in Hagen: Parteien und Kandidaten +++

Stimmen zählen nur für Simulationen

Hier wird klar: Das Projekt „Juniorwahl“ ist so nah an der echten Wahl, dass es sich letztlich nur in der fehlenden realen Mitbestimmung unterscheidet. Die Stimme zählt nur für die Simulation und hat keine Auswirkungen auf den künftigen Bundestag. Außerdem wurden Wahlhelfer ausgebildet. Die Materialien wie beispielsweise Wahlzettel wurden von der bundesweiten Aktion „Juniorwahl“ gestellt, um gleiche Bedingungen an den 4513 Schulen bundesweit (davon 632 in NRW) zu schaffen, die an der Aktion teilnehmen.

Begeisterung für Wahl wecken

Eine effektive Methode, um junge Menschen zum Wählen zu bewegen, findet Sozialwissenschaftslehrerin Dalila Ghanmi von der Realschule Hohenlimburg: „Auf diese Art lernen die Schüler jetzt schon den Ablauf des Wahlvorgangs sehr realistisch kennen. Das ist sehr wichtig, denn so können sie sowohl den Prozess miterleben als auch ihr Interesse für politische Teilhabe und gesellschaftliches Mitwirken fördern.“

Fazit von Schülerin Lina Krolkiewicz, die erstmals mit ihrer Klasse an der „Juniorwahl“ teilgenommen hat: „Dafür ist es sehr gut gelaufen und das Nachspielen hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind gut auf eine echte Wahl vorbereitet.“

Ob sich das „echte“ Wahlergebnis der Bundestagswahl von der Wahlsimulation im Klassenzimmer unterscheidet, das wird der morgige Wahltag zeigen.

Ergebnisse der Realschulen Boelerheide und Hohenlimburg

An der Heinrich-Heine Realschule Boelerheide gab es 88 Wahlberechtigte, wovon 67 ihre Stimme abgegeben haben. Bei den Erststimmen gewann Timo Schisanowski (SPD) mit 22 Stimmen vor Christian Nienhaus (CDU) mit 17 Stimmen. Dahinter Katrin Helling Plahr (FDP) mit 8 Stimmen, Janosch Dahmen (Grüne) mit 7 Stimmen, Andreas Geitz (AfD) mit 6 Stimmen und Ingo Hentschel (Linke) mit 5 Stimmen.

Bei den Zweitstimmen gewann an der Realschule Boelerheide die SPD mit 28,4 Prozent, dahinter die CDU mit 17,9 Prozent, FDP (16,4), Die Grünen (13,4), Die Linke (7,5), AfD (7,5), Piraten (1,5) und Team Todenhöfer (3).

An der Realschule Hohenlimburg haben rund 160 Schüler an der Wahl teilgenommen. Bei den Erststimmen gewann die SPD (38 Prozent) vor der CDU (21 Prozent). Dahinter FDP (14), Die Grünen (7), Die Linke (7), Die Partei (5), Tierschutzpartei (3), AfD (3), MLPD (2), Einzelbewerber Michael Tropp (2).

Bei den Zweitstimmen lag unter den Teilnehmern an der Realschule Hohenlimburg die SPD mit 38 Prozent vor der FDP mit 16 Prozent. Dahinter CDU (14), Die Grünen (7), AFD (6), Die Linke (5), Piraten (3), Tierschutz (3), Volt (2), Die Humanisten (1), ÖDP (1) und Die Partei (1).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen