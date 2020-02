Hagen: Kaminbrand im Haus des Restaurants „Rosengarten“

Hagen. In dem Hagener Fachwerkhaus, in dem das Lokal „Rosengarten“ untergebracht ist, hat es am Freitag gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Das war knapp: Die Feuerwehr Hagen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Brand an der Selbecker Straße Schlimmeres verhindert. An einem Fachwerkhaus, in dem sich das beliebte Lokal „Rosengarten“ befindet, war es zu einem Kaminbrand gekommen. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des historischen Gebäudes konnte verhindert werden.

Die Einsatzkräfte waren um 23.17 Uhr alarmiert worden. Eine Stunde später war das Feuer gelöscht. Per Drehleiter hatten die Feuerwehrleute den Brand bekämpft und das Dach geschützt. Im Inneren des Hauses hatte sich ein Trupp in Bereitschaft gehalten.

Während der Löscharbeiten wurde die Selbecker Straße gesperrt. Verletzt wurde niemand.