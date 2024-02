Hagen: Karneval - Kinder turnen in Berchum verkleidet

Berchum An Karneval lädt der TV Berchum traditionell zur etwas anderen Turnstunde. Dabei ist nicht nur das Schokokuss-Wettessen beliebt:

Mäusespeck statt Schwebebalken: Am Tag vor Weiberfastnacht lädt die Eltern- und Kindabteilung des TV Berchum traditionell zu einer etwas anderen Turnstunde. Vor 15 Jahren hat Gruppenleiterin Conny Rommel mit dem „Karnevalsturnen“ ein besonderes Event eingeführt, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. „Wir haben zu solchen Event-Turnstunden die wenigsten Abmeldungen“, berichtet Conny Rommel. „Diesmal fehlten nur zwei Kinder, weil sie krank waren.“

Besonderes Programm

Zum Karnevalsturnen gibt es beim TV Berchum ein anderes Sportprogramm als üblich. So kommen die Kinder verkleidet in Begleitung ihrer (Groß-)eltern und Geschwister in die Sporthalle der Grundschule Berchum. Da es sich als Prinzessin, Marienkäfer, Astronaut oder Ninja verkleidet schlecht turnen lässt, werden in der Karnevalsturnstunde eher kleine Spiele gespielt, die bei den Kleinen für Begeisterung sorgen.

Schokokuss-Wettessen

Dazu gehört etwa das Schokokuss-Wettessen, ohne die Hände zu benutzen - als Klassiker auch bei Kindergeburtstagen gern genutzt. Mit dabei waren auch Geschicklichkeits- und Tanzspiele, die für Stimmung sorgten, berichtet Conny Rommel. „An diesem bunten Treiben in Kostümen mit Partymusik und Naschwerk erfreuen sich meine Gruppen einmal im Jahr - und ich mich natürlich auch.“ Mit gefüllten Bonbonsammeltüten verlassen die Kinder schließlich die Turnhalle.

Turnen zur Fußball-EM

Früher habe sie eine Event-Turnstunde auch zum Beispiel zu Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften angeboten. „Aber das ist eingeschlafen, nachdem die deutsche Mannschaft bei Turnieren schon in der Vorrunde ausgeschieden ist.“ Ob es zur diesjährigen Fußball-Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet, wieder eine Event-Turnstunde für die Kinder beim TV Berchum gibt? Da will sich Conny Rommel noch nicht festlegen. „Ich warte erstmal ab, ob die Fußballeuphorie zu dem Turnier in diesem Jahr wieder aufkommt.“

