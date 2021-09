Hagen: Kassenautomat am Westfalenbad-Parkhaus aufgebrochen

Hagen. Mit einer Säge waren Einbrecher in Hagen unterwegs, die es auf den Kassenautomaten im Parkhaus des Westfalenbades abgesehen hatten.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch den Kassenautomaten am Parkhaus des Westfalenbades in Hagen auf.

Ein Mitarbeiter (58) des Schwimmbades in der Stadionstraße rief am Mittwochmorgen die Polizei hinzu, nachdem er festgestellt hatte, dass Unbekannte den am Treppenaufgang des Parkhauses befindlichen Kassenautomaten aufgebrochen und Metallhalterungen, die an der Wand angebracht waren, durchsägt hatten. Am Vorabend, gegen 22.30 Uhr, war der Automat noch intakt.

Zur Tatbeute können von der Polizei derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat den Tatort und die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-896 2066.

