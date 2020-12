Hagen: Katalysator an BMW abgesägt – Polizei erwischt Diebe

Hagen. Drei dreiste Diebe hat die Polizei Hagen auf frischer Tat ertappt. Die Männer machten sich an einem BMW zu schaffen.

Drei Diebe, die an einem BMW einen Katalysator abbauen wollten, sind am späten Mittwochabend von der Polizei erwischt und festgenommen worden. Polizisten auf ihrer nächtlichen Streife hatten die Männer gegen 23.40 Uhr an der Herdecker Straße in Vorhalle entdeckt.

Dort bemerkten sie an einem Autoverleih drei verdächtige Personen. Zwei hantierten unter einem aufbockten BMW, eine weitere saß daneben und leuchtete mit einer Taschenlampe.

Polizisten fordern für Festnahme Verstärkung an

Die Beamten forderten Verstärkung an und stellten die Männer (26, 27 und 31 Jahre alt). Bei ihnen lagen Wagenheber, elektronische Sägen und andere Werkzeuge. Einen BMW hatten die Diebe auf eine Autobatterie gestellt.

Unter dem Wagen war zu erkennen, dass die Männer bereits versucht hatten, den Katalysator abzusägen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Ersatzsägeblätter und mehrere Handys auf.

Polizei Hagen nimmt drei Männer fest

Die Gegenstände, wie auch das Fahrzeug, mit dem die Diebe offenbar angereist waren, wurden sichergestellt. Die Polizisten nahmen alle drei Männer vorläufig fest.

Ob die Bande für ähnliche Taten aus den vergangenen Wochen in Betracht kommt, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei.