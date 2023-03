Hagen: Katalysator-Diebe schlagen auf Emst zu

Emst. Als eine Hagenerin ihren Wagen starten will, kracht es plötzlich laut. Diebe hatten den Katalysator ausgebaut. Das ist nicht der einzige Fall:

Katalysator-Diebe haben jetzt auf Emst zugeschlagen – es kam in den letzten Tagen gleich zu zwei Vorfällen: Zwischen Mittwoch (22. März) gegen 13 Uhr und Donnerstag (23. März) gegen 5.15 Uhr trennten Unbekannte den Katalysator am Toyota einer 56-Jährigen ab.

Bolzen und Kabelüberzug liegen auf der Straße

Die Hagenerin hatte das Auto in der Straße Am Hardtland am Straßenrand geparkt und hörte einen lauten Knall, als sie den Wagen am Donnerstag starten wollte. Als die Frau unter ihr Auto schaute, stellte sie fest, dass sowohl Kabel abgetrennt wurden und auf der Straße Bolzen sowie ein Kabelüberzug lagen.

Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Auch in der Eckenerstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an einem anderen Toyota der Katalysator gewaltsam abgetrennt. Die Polizei Hagen bittet unter 02331/9862066 in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen