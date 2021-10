Arbeit Hagen: Katharina Gensowski ist eine Frau in der Männerwelt

Selbecke. Frauen in der Geschäftsführung eines Industriebetriebs – das ist außergewöhnlich. Umso bemerkenswerter, was bei OTH in Hagen geschieht.

Titanaluminide kommen im Flugzeugbau zum Einsatz. Sie sind leicht, belastbar und wärmebeständig. Das Beizen dieser Hochleistungswerkstoffe geschieht in einer kleinen Firma an der Selbecker Straße. Das Unternehmen OTH (Oberflächentechnik Hagen) hat sich auf solche Sonderverfahren spezialisiert und sieht gerade darin eine Zukunftsperspektive. „Diese Spezialkompetenz ist für uns effektiv und produktiv“, betont Geschäftsführer Udo Gensowski. Der Familienbetrieb feiert gerade sein 25-jähriges Bestehen.

Natürlich bietet OTH auch klassische Oberflächenbehandlungen, Zink- und Manganphosphatierung oder galvanische Trommelverzinkung an. Aber die Nachfrage nach Sonderverfahren – wie dem Beizen von Titanaluminiden – gewinnt stetig an Bedeutung. „Deshalb erweitern wir gezielt unser Bearbeitungsspektrum“, unterstreicht Gensowski: „Wir sind recht gut durch das Krisenjahr gekommen und positionieren uns damit für die Zukunft.“

Zweite Generation steigt bei OTH ein

Auch personell ist die Zukunft gesichert. Mit Katharina Gensowski, der Tochter des Unternehmensgründers, bereitet sich die zweite Generation auf den Einstieg ins Unternehmen vor. Und das ist auch im Jahr 2021 noch immer eine außergewöhnliche Nachricht, denn Frauen bilden in den seit jeher von Männern geprägten deutschen Industrieunternehmen nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung.

Udo Gensowski, Gründer und Geschäftsführer von OTH. Foto: Linnenberg / OTH Oberflächentechnik Hagen

Doch Katharina Gensowski ist sozusagen mit der Firma aufgewachsen. Ihr Vater nahm sie schon als Kind mit in den Betrieb, die Schulferien verbrachte sie bisweilen im Büro. „Seitdem ich denken kann, kenne ich die Firma“, sagt die 30-Jährige: „Ich bin dort groß geworden, und mit der Zeit habe ich die unterschiedlichsten Arbeitsprozesse kennengelernt.“

Arbeit im Familienbetrieb

Da war es nur folgerichtig, dass sie sich nach dem Abitur für ein Studium der Werkstoffwissenschaften an der Technischen Universität Ilmenau/Thüringen entschied und für die spätere Arbeit im Familienbetrieb. Denn Werkstoffwissenschaften ist ein Fach, das ungefähr dort beginnt, wo der Maschinenbau endet und bei dem es um die Erforschung, Entwicklung und die Eigenschaften von Materialien und Werkstoffen sowie deren Verarbeitung und Betriebsverfahren geht.

Allerdings machte Katharina Gensowski auch während des Studiums die Erfahrung, dass Frauen in diesem Fachgebiet eine Minderheit bilden. Wenn von 40 Studierenden sechs weiblich waren, dann war das schon eine gute Quote“, sagt sie: „Aber ich habe auch in Vorlesungen gesessen mit zwei Studentinnen unter 100 Teilnehmern.“

Doktortitel für Hagenerin

Gegen Ende des Studiums legte sie den Schwerunkt auf Galvanotechnik und Elektrochemie, um nach dem Master ans Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg zu wechseln, wo sie derzeit an ihrer Promotion als Ingenieurwissenschaftlerin arbeitet: „Ein Jahr benötige ich dafür sicherlich noch.“ Mit dem Doktortitel im Briefkopf möchte sie anschließend direkt in die Unternehmensleitung bei OTH einsteigen.

In Kürze nimmt zudem ein neuer Galvanomeister in der Firma seine Tätigkeit auf. Er soll vor allem das technische Vernickeln vorantreiben. Im Fokus stehen dabei elektrolytische Verfahren mit Nickelsulfamat und Matt-Nickel.

Investition in neue Maschinen

Unternehmen in Hagen 1996 gegründet Die Firma OTH wurde 1996 von der Galvaniseurmeister und Galvanotechniker Udo Gensowski und Partner gegründet. Das Beizen von intermetallischen Titanaluminiden wurde 2017 in das Verfahrensrepertoire aufgenommen. Damit begannen Serienaufträge für die Flugzeugzulieferindustrie. Im Jahr 2018 wurde dann die energetische Renovierung des Daches und der Rückfassade des Betriebsgebäudes abgeschlossen.

Auch der Maschinenpark bei OTH hat Zuwachs bekommen. Zur Abscheidung von Zinkschichten hat Gensowski kürzlich in eine neue Gestellverzinkungsanlage investiert, mittels derer Einzelteile und Kleinserien in der Pulse-Plating-Technologie bearbeitet werden können.

Zum 25-jährigen Bestehen hat OTH die Weichen für die Zukunft also gestellt.