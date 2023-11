Hagen: Kaufhof öffnet zum letzten Mal seine Tür

Hagen Deko und Inventar zum Schnäppchenpreis gibt‘s am Freitag im insolventen Kaufhof. Was dort angeboten wird und wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Da werden sicherlich bei vielen Hagenern alte Erinnerungen wach und Wehmut wird aufkommen: Am Freitag, 24. November, also zeitgleich zum Black Friday, öffnet der Kaufhof in der Elberfelder Straße in Hagen noch einmal seine Türen für jedermann. In der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr findet ein großer Deko- und Inventarverkauf statt.

Insolventes Warenhaus seit Monaten geschlossen

Zur Erinnerung: Der insolvente Kaufhof in der Fußgängerzone ist seit Monaten geschlossen; seit einigen Wochen wird das komplette Inventar zum Schnäppchenpreis verkauft.

„Wir haben eine Vielzahl von Raritäten und Einzelstücken aus dem ganzen Haus zusammengetragen“, so Ares Krebs, Projektbeauftragter der Einzelhandelsberatung Leicht & Co. GmbH. Es werden Stühle, Tische, Dekorationen, Schaufensterfiguren, Textilständer, Spiegel und vieles anderes angeboten. Die Waren werden zu einem Bruchteil des Neupreises verkauft. Im Anschluss dieser Abverkauf-Aktion wird das letzte Mobiliar dann demontiert, und danach beginnt die Räumung des Gebäudes, damit dieses in Kürze besenrein an den Vermieter zurückgegeben werden kann.

„Wir haben jetzt 80 Prozent der ehemaligen Laden- und Geschäftsausstattung verwerten können, was auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Oft wird Einrichtung einfach nur entsorgt“, unterstreicht Ares Krebs.

Ares Krebs ist Verwerter. Er kümmert sich um den Abverkauf im Kaufhof in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zur Erläuterung: Alles muss aus dem insolventen Warenhaus raus, damit die komplette, 12.000 Quadratmeter große Nutzfläche Ende November besenrein an den Immobilienbesitzer übergeben werden kann.

„Wir arbeiten für den Hausbesitzer, nicht für den Kaufhof“, betont der 54-Jährige. Er ist Verwerter, sprich, kümmert sich um das Sichten, Auflisten und Verkaufen von Inventar von Unternehmen, die pleite gegangen sind oder die zum Beispiel aus Altersgründen aufgegeben werden. Seit Anfang September ist er im früheren Kaufhof für die Einzelhandelsberatung „Leicht und Co.“ mit Sitz in Burscheid im Einsatz.

Der Kaufhof ist insolvent. Das Warenhaus in Hagen ist seit Monaten geschlossen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Seit 23 Jahren als Verwerter tätig

Der eloquente Mann, der seit Firmengründung, also seit 23 Jahren, bei „Leicht & Co.“ beschäftigt ist und im Laufe der Jahre weit über 100 Läden – von der kleinen Schneiderei über einen Eck-Kiosk bis hin zur großen Kaufhauskette – abgewickelt hat, ist mit dem Verlauf des Abverkaufs in Hagen sehr zufrieden.

Zur Zukunft des ehemaligen Kaufhof-Komplexes in der Hagener Fußgängerzone (Besitzer der Immobilie ist die Lenz & Saas Immobilienanlagen GmbH) nur so viel: Nach Informationen unserer Zeitung soll es mittlerweile ein Nutzungskonzept für die Flächen im Erdgeschoss, auf die wohl wieder Einzelhandel ziehen soll, geben. Die oberen Etagen werden künftig vermutlich anders genutzt.

