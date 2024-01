Hagen: Kein Gurt - aggressiver Autofahrer startet Hupkonzert

Weil der Mann nicht angeschnallt war, hielten die Hagener Polizeibeamten ihn an.

Hagen Bei einer Kontrolle in der Nacht wird ein Autofahrer aggressiv: Er beleidigt Polizeibeamte und hupt ununterbrochen. Das hat Folgen:

Bei einer Verkehrskontrolle hat ein 45-jähriger Autofahrer Polizeibeamte beleidigt und ein wildes Hupkonzert gestartet. Gegen 0 Uhr stand der Mann mit seinem Auto Dienstagnacht an einer roten Ampel in der Badstraße in Hagen.

Als die Polizisten mit ihrem Streifenwagen links neben ihm standen, sahen sie, dass der 45-Jährige nicht angeschnallt war. An der Bushaltestelle „Emilienplatz“ hielten sie ihn an. „Der Bochumer wurde zunehmend aggressiv und wollte das Verwarngeld nicht zahlen“, so die Polizei.

Mittelfinger gezeigt und Polizisten beleidigt

Für die Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige setzten sich die Polizisten in ihren Streifenwagen. In dieser Zeit betätigte der 45-Jährige permanent die Hupe. Mehrere Anwohner, die in der Nachtruhe gestört wurden, schauten aus den Fenstern. Als die Beamten wieder auf den Wagen zugingen, streckte der 45-Jährige ihnen den Mittelfinger entgegen und beleidigte sie.

Unzulässiger Lärm, Beleidigungen, Verstoß gegen Gurtpflicht

Nachdem die Beamten die Verkehrskontrolle beendet hatten, zeigte der Fahrer ihnen erneut den Mittelfinger, fuhr weg und hupte dabei mehrere Sekunden lang. Neben dem Verstoß gegen die Gurtpflicht wird dem 45-Jährigen nun die Verursachung von unzulässigem Lärm sowie die Beleidigung vorgeworfen.

