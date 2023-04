Hagen: Kein Pferd im Anhänger, aber 1000 Liter Heizöl

Beim Blick in den Pferdeanhänger staunte die Polizei Hagen nicht schlecht, als sie den Behälter mit Heizöl entdeckte.

Hagen. Wo war das Pferd? Im Anhänger jedenfalls nicht. Stattdessen entdeckte die Polizei Hagen einen Container, der dort nicht hätte sein dürfen.

Einem Streifenwagen der Polizei ist am Montagmittag in Hagen ein illegaler Transport von Heizöl mit einem Pferdeanhänger aufgefallen.

Gegen 13 Uhr hielten die Beamten in Boele ein Lkw-Gespann an. Auf der Ladefläche des Pferdeanhängers entdeckten sie einen sogenannten IBC-Behälter (Intermediate Bulk Container) mit rund 1000 Litern Heizöl. Der Behälter war völlig ungesichert.

Zudem ist sowohl ein solches Behältnis als auch der Anhänger für derartige Gefahrgut-Transporte nicht zugelassen. Darüber hinaus darf Heizöl nicht in so großen Mengen transportiert werden. Und an dem Gespann fehlten die vorgeschriebenen Warntafeln.

Fahrer auf dem Weg nach Schwerte

Der 63-jährige Fahrer aus Düsseldorf gab an, dass er das Heizöl zu einer Firma in Schwerte bringen wollte. Gegen ihn, den Halter des Fahrzeugs sowie denjenigen, der das Öl abgefüllt hatte, setzte es Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Wie die Polizei Hagen mitteilte, muss allein der Fahrer mit 2500 Euro Bußgeld rechnen, auf den Halter des Fahrzeugs kommen gut 4500 Euro Strafe zu. Derzeit ist die Polizei dabei, den dritten Mann, der das Öl abgefüllt hat, zu ermitteln, denn auch er sieht sich demnächst einer Geldbuße in Höhe von einigen tausend Euro gegenüber.

Dass in diesem Fall mit Bußgeldern in insgesamt fünfstelliger Höhe zu rechnen ist, liegt daran, dass Verstöße im Gefahrgutrecht mit hohen Strafen belegt sind. Der Fahrer hätte zudem einen Schulungsnachweis zum Transport von Gefahrgut haben müssen, den er jedoch nicht besaß.

Die Weiterfahrt untersagten die Beamten dem Mann. Er musste das Öl in kleinere Kanister abpumpen und diese dann nach Schwerte verfrachten. Da maximal 240 Liter transportiert werden dürfen, musste er dazu mehrmals nach Boele zurückkehren, um das gesamte Öl an seinen Bestimmungsort bringen zu können.

