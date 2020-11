Hagen: Keine offenen Sonntage in der Adventszeit

In ganz Nordrhein-Westfalen und somit auch in Hagen wird es keine verkaufsoffenen Sonntage in der Adventszeit und Anfang Januar geben.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat am heutigen Dienstag, 24. November, einem Eilantrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen die nordrhein-westfälische Coronaschutzverordnung stattgegeben.

City-Manager enttäuscht

„Ich bin über die Entscheidung enttäuscht. Offene Sonntage gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu“, sagt Wladimir Tisch. Der City-Manager und Vorsitzende der City-Gemeinschaft weiß aufgrund der positiven Rückmeldungen etlicher der Werbegemeinschaft angeschlossener Einzelhändler, dass sie ihre Geschäfte an besagten Sonntagen gern geöffnet hätten. „Ich hätte den Händlern in dieser schwierigen Zeit gewünscht, dass sie an den Zusatztagen hätten öffnen dürfen. Offene Sonntage sind erfahrungsgemäß für den Handel immer ganz besondere Termine“, betont Wladimir Tisch.

City-Manager Wladimir Tisch vertritt als Vorsitzender der City-Gemeinschaft knapp 60 Einzelhändler in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zum Hintergrund: In der nordrhein-westfälischen Coronaschutzverordnung wurden verkaufsoffene Sonntage am 29. November, am 6., 13. und 20. Dezember sowie am 3. Januar 2021 erlaubt. Die Begründung: Um Infektionsgefahren in der Corona-Zeit zu verringern oder zu vermeiden, sollte der nicht regulierbare Kundenandrang gerade an Adventssamstagen verhindert werden. Deshalb sollte das Einkaufsgeschehen ausnahmsweise durch die offenen Sonntage entzerrt werden.

Keine notwendige Schutzmaßnahme

Der für das Infektionsschutzrecht zuständige 13. Senat hat die NRW-weite Ladenöffnung an besagten Sonntagen heute allerdings für nichtig erklärt mit der Begründung, dass die in der Coronaschutzverordnung landesweit zugelassenen Sonntagsöffnungen keine notwendige Schutzmaßnahme im Sinne der infektionsschutzrechtlichen Generalklausel, auf die das Land sie gestützt habe, sei. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagener-haendler-fuer-offene-sonntage-im-winter-id230565718.html

Dass an den Adventssamstagen landesweit oder jedenfalls in der überwiegenden Zahl der nordrhein-westfälischen Innenstädte mit einem so großen Kundenandrang zu rechnen sei, dass aus infektionsschutzrechtlicher Sicht eine Entzerrung erforderlich wäre, habe der Verordnungsgeber selbst nicht geltend gemacht und sei auch sonst nicht ersichtlich.

Ursprünglich hatte die Hagener Werbegemeinschaft Anträge für offene Sonntage für den 29. November und 20. Dezember gestellt. Mit Absage des Weihnachtsmarktes (er wäre der Anlass für die Zusatz-Öffnung im Dezember gewesen) wurde der Antrag zurückgezogen. „Wenn die NRW-Coronaschutzverordnung in puncto Sonntagsöffnung gültig geblieben wäre, hätten etliche Läden in der Hagener City am 20. Dezember geöffnet“, sagt City-Manager Wladimir Tisch.